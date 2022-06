Plenković o Milanoviću: 'Za čije moskovske interese ta ekipa radi? I to iz ljubomore, pakosti'

Sastanak vrha država članica EU-a i zapadnog Balkana u Bruxellesu trajao je više od tri sata, a završen je bez zajedničke izjave i bez konferencije za novinare. Premijer Andrej Plenković je za medije rekao kako je stav Hrvatske jasan.

- Imali smo liderski sastanak na vrhu, prošli smo sve teme od interesa za nama susjedne zemlje. Podržavamo otvaranje pregovora s Albanijom, sa Sjevernom Makedonijom. Što se nas tiče, odmah. Podržavamo, naravno, više i ranije od svih drugih status kandidata za BiH, to smo rekli nebrojeno puta - rekao je, prenosi N1.

Što se BiH tiče, Plenković je rekao kako je on osobno pokrenuo tu temu još u ožujku.

- Hrvatska je više i ranije od bilo koje druge zemlje, vidim sad u zadnjih pet dana da su jako aktivni naši prijatelji i Slovenije, što je naravno jako dobro i simpatično, ali u biti cijelu tu tezu o statusu BiH sve vrijeme vodi Hrvatska - rekao je.

- Vidim da je Milanović ujutro imao neku presicu koja još jednom da je čovjek kompletno neupućen, izoliran, u ono što se zbiva i onda govori stvari koje nemaju veze sa supstancom niti s onim što mi ovdje cijelo vrijeme radimo. A naravno, borimo se puno više od njega, konstruktivnije, inteligentnije za ravnopravnost Hrvata u BiH, što ćemo činiti i dalje - rekao je.

Govorio je o odlukama o ulasku Hrvatske u eurozonu i Schengen.

- Očekujem da u istom trenutku postanemo i članica europodručja i šengenskog prostora. To je važno za sve one koji danas kao Milanović ljudima govore laži da smo bili spremni 2015. Hrvatska je 2015. imala 281 neispunjen kriterij za prihvaćanje u Schengen i nije znala kako tada iskoristiti 80 milijuna eura za jačanje granice. Mi smo sve to naravno ispunili i zaradili da dođemo u ovu fazu. Ovo su stvari koje se zarađuju radom, reformama, ozbiljnim putem, kredibilitetom unutar EU-a. To je vrlo važno kad je netko izoliran i ne prati igru, bolje je da ne izlazi na presicu pa ljudima govori stvari koje jednostavno ne stoje - rekao je.

- Jasno je da on radi za nekoga tko nije hrvatski, on vjerojatno radi za neke, a ne samo on. Vidio sam i Mesićeve izjave u Ivancu neki dan. Moramo se ozbiljno zapitati koja je to ekipa i za čije moskovske interese oni rade. To sad postaje sve skupa jasnije. Ja radim za Hrvatsku - rekao je.

Poručio je kako Milanovićeve izjave i potezi "poprimaju razmjere koji su zastrašujući".

- Toliko negative i destrukcije koju dobivamo s njegove strane je štetno, sramotno, beskorisno. Očito nema što raditi pa onda čini štetu. A na kraju, sve to iz ljubomore i pakosti - rekao je.

