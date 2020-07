Plenković o Miloševiću: 'Mislim da može dati svoj doprinos'

<p><strong>Andrej Plenković</strong> je prije sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a rekao kako će "arhitektura" nove Vlade biti poznata u četvrtak. </p><p>Na pitanje da prokomentira činjenicu da je SDSS <strong>Borisa Miloševića</strong> predložio za potpredsjednika Vlade, Plenković je rekao: </p><p>- Pa mi smo već razgovarali prošli tjedna i taj prijedlog je bio usuglašen sa mnom, Ja sam očekivao da će to biti gospodin Milošević, bio je u parlamentarnoj većini, poznamo se, pravnik je. Mislim da može dati doprinos na ovoj dužnosti o kojoj samo razgovarali prošlog tjedna - dodao je Plenković, javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a526357/Plenkovic-o-Milosevicu-kao-potpredsjedniku-Vlade-Mislim-da-moze-dati-doprinos.html" target="_blank">N1</a>. </p><p>Komentirajući najavljeno spavanje Ministarstva zaštite okoliša i Ministarstva gospodarstva, Plenković je rekao kako se još uvijek razgovara o tome da se ti sektori pripoje nekim drugim ministarstvima i da nije ništa još dogovoreno. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Plenković nikada do "lakše" Vlade </strong></p><p>Odgovarajući na pitanje hoće li smanjenje broja ministarstava dovesti do smanjenja zaposlenika kaže:</p><p>- Dugoročno manje ljudi, da. Ali što se tiče broja ministara, automatski će ih biti manje, ali ne znači to da mi možemo ljude koji su u radnom odnosu kao državni službenici najedanput tek tako smanjiti broj ljudi. To je jedan proces koji je paralelan. Ovo je druga vrsta poruke, o manjem broju ministarstava i manjem broju članova Vlade - kazao je zaključno.</p>