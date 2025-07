Plenković: O novoj ministrici Sabor će glasovati u utorak

Nakon što je buduća ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš Žigman dobila podršku HDZ-a, a onda i koalicijskih partnera, u ponedjeljak u 10 sati bit će saslušana na matičnom Odboru, a utorak bi trebala biti potvrđena na plenarnoj sjednici Sabora, najavio je u srijedu premijer Andrej Plenković. Plenković je za Mikuš Žigman rekao da je dobro upoznata s resorom i da će se od idućeg tjedna, kada dobije potvrdu u Saboru, odlično uklopiti u rad Vlade i ministarstva. Premijer se zahvalio donedavnom ministru Šimi Erliću koji je nakon lokalnih izbora preuzeo dužnost gradonačelnika Zadra, ali i državnoj tajnici u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova Zrinki Raguž koja je vodila ministarstvo u međuvremenu. Ona će, nastavio je Plenković, nastaviti posao državne tajnice i vjeruje da će s novom ministricom dobro surađivati.

Što se tiče očekivanja od Mikuš Žigman premijer je rekao da će se ona vrlo brzo uklopiti i tim, ima veliko iskustvo i obrazovanje o toj temi, cijela stručna javnost jako dobro zna o kome je riječ i koje su njezine reference tako da će, kaže, biti dobro prihvaćena i od cjelokupne javnosti i same Vlade.

"Očekivanja su poprilično jasna, nastaviti politiku podrške našim županijama i gradovima, da svi krajevi koliko je to god moguće imaju jednake šanse za razvoj, imamo specifične programe - projekt Slavonija, projekt Sjever, Dalmatinska Zagora, Lika, Gorski kotar, Banovina, brdsko-planinska područja, otoci - sve su to posebni formati koji ćemo strukturirati i regulirati s novim prijedlogom Zakona o regionalnom razvoju", istaknuo je premijer nakon sastanka parlamentarne većine.

Ministarstvo je pripremilo zakon, kaže, ali se s javnim savjetovanjem čekalo imenovanje nove ministrice kako bi ona to vidjela i da se sve raspravi s našim županima i županicama na sastanku informativnog karaktera u utorak, 15. srpnja.

Predsjednik Vlade spomenuo je i važnost korištenja europskih fondova. U tom smislu najavio je sastanak Europske komisije koja će u srijedu, 16. srpnja, na svom kolegiju izaći s cijelim legislativnim paketom o financijskom okviru Unije u razdoblju 2028-2034. godine, nakon čega će sve zemlje krenuti u pregovore kako bi se taj financijski okvir usvojio. U tom smislu, kaže, očekuje od buduće ministrice suradnju i inicijativu, da svoje znanje i iskustvo stavi na raspolaganje interesima Hrvatske.

Na novinarsko pitanje kako komentira tvrdnje iz HUP-a da je iskorišteno samo 5 posto sredstava iz aktualnog financijskog okvira, Plenković je odgovorio da je vidio tu tvrdnju, ali nije baš siguran da su navedeni iznosi točni. "Ukupno vrijeme koje nam preostaje za apsorpciju sredstava je 2030. godina i nemam dvojbi da će Vlada i svi oni koji su u to uključeni iskoristiti ta sredstva", tvrdi premijer.

Na pitanje je li tema o široj rekonstrukciji Vlade završena i znači li to da je zadovoljan sa svim ministrima, rekao je da sada to nije na dnevnom redu, ali kao predsjednik Vlade zadržava pravo da, kada za to dođe trenutak, posegne za dodatnim osvježenjem.

Predsjednik Vlade komentirao je i nevrijeme u Splitu. Rekao je kako se odmah čuo sa gradonačelnikom Tomislavom Šutom i županom Blaženkom Bobanom od koji očekuje da popišu štete, da Vlada ima svoje ustaljene procedure i da će nakon preliminarne procjene, Vlada pomoći kao što je uostalom činila i u nekim drugim sličnim slučajevima.

Što se tiče reakcije Europske komisije na Thompsonov koncert, rekao da je to jedna vrlo uopćena, standardna reakcija na sugestivan upit i ne vidi ništa sporno. "To bi i mi rekli da nas se pitalo", zaključio je premijer.