Obavijesti

News

Komentari 0
'ISTRAGA ĆE SVE UTVRDITI'

Plenković o požaru Vjesnika: 'To nema veze sa stanjem u državi. Pa nije Vlada zapalila zgradu'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Plenković o požaru Vjesnika: 'To nema veze sa stanjem u državi. Pa nije Vlada zapalila zgradu'
Zagreb: Svečano otvorenje 47. međunarodnog sajama knjiga Interliber | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Cijene zdravstvenih usluga su stalno u porastu. Cijene dopunskog su godinama bile niske, ovo povećanje nije veliko, govorio je o mogućem rastu dopunskog osiguranja

Premijer Andrej Plenković je u Dubrovniku. Tamo je najavljena sjednica Vijeća za upravljanje razvojem turizma. Uoči sjednice dao je izjavu za medije.

Na početku se osvrnuo na turističku sezonu.

- Imali smo gotovo 21 milijuna turista, 110 milijuna noćenja, pokazali smo sjajne rezultate u turizmu - izjavio je premijer, prenosi Dnevnik.hr.

Prokomentirao je i najavljeni rast dopunskog osiguranja.

- Cijene zdravstvenih usluga su stalno u porastu. Cijene dopunskog su godinama bile niske, ovo povećanje nije veliko - smatra Plenković.

STIGAO U DORH Ispitali uhićenog mladića zbog požara u Vjesniku, ne osjeća se krivim. Predao se još jedan
Ispitali uhićenog mladića zbog požara u Vjesniku, ne osjeća se krivim. Predao se još jedan

Nezaobilazna tema je i požar Vjesnika. Što to govori o stanju države s obzirom na to da su ga zapalila dva mladića, pitali su ga novinari.

- O stanju u državi to ne govori ništa. Baš ništa. Ne znam na što mislite. Vi mene pitate što to govori o stanju države? To s tim nema veze, pa nije Vlada zapalila zgradu - jasan je premijer.

- Kako su oni ušli u zgradu, zapalili, to će utvrditi istraga, što se tiče zgrade, ona je imala zaštitarsku službu, kako su oni ušli u zgradu, utvrdit će istraga. Nikome nije drago da se tako nešto dogodilo. Stručnjaci će procijeniti u kakvom je stanju zgrada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'
UDAR NA DŽEPOVE

HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'

Kao jedan od glavnih razloga povećanja cijene navodi se inflacija
Novi detalji požara u zgradi Vjesnika: Skupina mladih ušla je unutra 'iza leđa' zaštitaru?!
UHITILI MALOLJETNIKA

Novi detalji požara u zgradi Vjesnika: Skupina mladih ušla je unutra 'iza leđa' zaštitaru?!

Zbog sigurnosti policija još nije imala prilike provesti očevid u neboderu Vjesnika. Ipak, provode krim istraživanje te su uhitili jednu osobu
Vjesnik zapalili 18-godišnjaci: Preskočili su ogradu i otišli na 15. kat. Tamo su ih čekali drugi
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Vjesnik zapalili 18-godišnjaci: Preskočili su ogradu i otišli na 15. kat. Tamo su ih čekali drugi

Sumnjaju da je prvoosumnjičeni izazvao požar nakon što je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju punu papira, a zatim je drugoosumnjičeni  također zapalio papir iz navedene kutije i potom ga odbacio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025