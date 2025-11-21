Plenković o požaru Vjesnika: 'To nema veze sa stanjem u državi. Pa nije Vlada zapalila zgradu'

Premijer Andrej Plenković je u Dubrovniku. Tamo je najavljena sjednica Vijeća za upravljanje razvojem turizma. Uoči sjednice dao je izjavu za medije.

Na početku se osvrnuo na turističku sezonu.

- Imali smo gotovo 21 milijuna turista, 110 milijuna noćenja, pokazali smo sjajne rezultate u turizmu - izjavio je premijer, prenosi Dnevnik.hr.

Prokomentirao je i najavljeni rast dopunskog osiguranja.

- Cijene zdravstvenih usluga su stalno u porastu. Cijene dopunskog su godinama bile niske, ovo povećanje nije veliko - smatra Plenković.

Nezaobilazna tema je i požar Vjesnika. Što to govori o stanju države s obzirom na to da su ga zapalila dva mladića, pitali su ga novinari.

- O stanju u državi to ne govori ništa. Baš ništa. Ne znam na što mislite. Vi mene pitate što to govori o stanju države? To s tim nema veze, pa nije Vlada zapalila zgradu - jasan je premijer.

- Kako su oni ušli u zgradu, zapalili, to će utvrditi istraga, što se tiče zgrade, ona je imala zaštitarsku službu, kako su oni ušli u zgradu, utvrdit će istraga. Nikome nije drago da se tako nešto dogodilo. Stručnjaci će procijeniti u kakvom je stanju zgrada.