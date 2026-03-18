SJEDNICA VLADE

Plenković o pozivu Milanoviću: 'Vidjet ćemo hoće li odgovoriti'

Piše Antonela Šaponja,
Zagreb: Andrej Plenković o najnovijem izvješću svjetske agencije za kreditni rejting | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Vidjet ćemo hoće li biti odgovora. Ponuđeni termini su cijeli idući tjedan, mi ćemo se prilagoditi, rekao je premijer Andrej Plenković o pozivu za sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, a koji je upućen predsjedniku Zoranu Milanoviću.

Premijer se uvodno obratio na sjednici Vlade koja je u Hrvatski sabor uputila nacrt prijedloga zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koji bi, usklađivanjem sa zakonodavstvom EU, trebao omogućiti višu razinu profesionalnosti u obavljanju djelatnosti posredovanja te veću zaštitu korisnika usluga.

Zakonom su, između ostalog, propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja, prava i obveze sudionika, stručni uvjeti za agente te sustav nadzora, čime je uspostavljen okvir za zakonito i stručno posredovanje u prometu nekretnina.

Vlada je donijela i plan prijema osoblja za 2026. godinu u Hrvatsku vojsku, kao i odluke o proglašenju Nacionalnog dana posvojitelja te o darovanju nekretnine i sredstava za izgradnju Spomen doma obitelji Čengić.

Plenković se osvrnuo i na kreditni rejting najviše razine koji je Hrvatskoj prošlog tjedna dodijelila agencija Standard&Poors.

- To je snažan signal da je Hrvatska politički stabilna, jasan signal ulagačima, povoljnije zaduživanje za država i građane, to znači dobro ozračje i povolje reference za gospodarstvo i za banke. Projekcija rasta za naredne tri godine je 2,7 posto. Zašto je kreditni rejting važan, jer ima nekih koji smatraju da je nebitan?

Kad je Hrvatska prije 6 godina imala rejting smeća, tada smo za kamate izdvajali 3,5 posto, a danas 1,5 posto. Ta je razlika iznos koji Hrvatska danas izdvaja za obranu. Ovi koji smatraju da je to ništa, neka malo pogledaju što govore drugi i čelnici banaka, najvećih kompanija - rekao je Plenković referirajući se na izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da "taj kreditni rejting ne znači ništa".

Potom je komentirao energetsku krizu izazvanu ratom u Iranu.

-  Vlada u vrijeme energetske krize osigurava da nitko ne ostane bez derivata. Za to zahvaljujem ministrima Šušnjaru, Ćoriću i Vlajčiću - naglasio je premijer.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

