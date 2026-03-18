Plenković o pozivu Milanoviću: 'Vidjet ćemo hoće li odgovoriti'

Vidjet ćemo hoće li biti odgovora. Ponuđeni termini su cijeli idući tjedan, mi ćemo se prilagoditi, rekao je premijer Andrej Plenković o pozivu za sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, a koji je upućen predsjedniku Zoranu Milanoviću.

Premijer se uvodno obratio na sjednici Vlade koja je u Hrvatski sabor uputila nacrt prijedloga zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koji bi, usklađivanjem sa zakonodavstvom EU, trebao omogućiti višu razinu profesionalnosti u obavljanju djelatnosti posredovanja te veću zaštitu korisnika usluga.

Zakonom su, između ostalog, propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja, prava i obveze sudionika, stručni uvjeti za agente te sustav nadzora, čime je uspostavljen okvir za zakonito i stručno posredovanje u prometu nekretnina.

Vlada je donijela i plan prijema osoblja za 2026. godinu u Hrvatsku vojsku, kao i odluke o proglašenju Nacionalnog dana posvojitelja te o darovanju nekretnine i sredstava za izgradnju Spomen doma obitelji Čengić.