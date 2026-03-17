Plenković: Želimo dvije sjednice s Milanovićem, sada je vrijeme

Premijer Andrej Plenković potvrdio je da je vlada predsjedniku Zoranu Milanoviću uputila prijedlog za sazivanje sjednica Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost. Naime, prijedlog su uputili zbog aktualne globalne okolnosti, ali i potreba za daljnjom modernizacijom Hrvatske vojske.

- Kao što sam jučer i najavio, poslali smo pismo. Tražimo da se sazovu dvije sjednice zbog globalnih okolnosti - rata na tlu Europe, odnosno ruske agresije na Ukrajinu koja ulazi u petu godinu, te rata na Bliskom istoku. Sve to ima energetske, ekonomske i socijalne posljedice za Hrvatsku. Postoji cijeli niz tema vezanih za ta zbivanja o kojima bi bilo dobro razgovarati - izjavio je Plenković, prenosi HRT.

Dodao je kako je vrijeme i za raspravu o daljnjoj modernizaciji Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH) te o obvezama preuzetima na prošlogodišnjem summitu NATO-a u Haagu.

- Smatramo da je pravi trenutak, s obzirom na obveze koje smo preuzeli prošle godine u lipnju na summitu NATO-a u Haagu, da raspravimo daljnji plan modernizacije OSRH-a i planove Ministarstva obrane za iduće godine. Znate da je NATO donio odluku da bi se do 2035. za obranu trebalo izdvajati pet posto BDP-a - rekao je premijer, istaknuvši da je riječ o iznosu usporedivom s proračunskim izdvajanjima za obrazovanje i znanost.

Premijer je kazao da je predsjedniku Republike ponuđen bilo koji termin tijekom sljedećeg tjedna.

- Predsjedniku smo dali ponudu za bilo koji dan sljedećeg tjedna. Mislim da je u redu da ove teme stavimo na stol - rekao je.

Na pitanje što će vlada učiniti ako predsjednik odbije sazvati sjednice, Plenković je kratko odgovorio: "Vidjet ćemo što će biti ako odbije. Nećemo prejudicirati."

Upitan je i hoće li na sjednicama raspravljati o srbijanskim raketama CM-400.

- Pričekajmo prvo da vidimo reakciju. Na tim sastancima će se raspravljati o svemu što je bitno - zaključio je.