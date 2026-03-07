Plenković o rejtingu Fitcha: To je potvrda da smo stabilna država

Agencija za dodjelu kreditnog rejtinga Fitch potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A- uz stabilne izglede, istaknuvši snažan gospodarski rast, fiskalnu disciplinu i prednosti članstva u Europskoj uniji i europodručju kao ključne razloge za takvu ocjenu. U najnovijem izvješću Fitch navodi kako kreditni rejting odražava okvir gospodarske politike koji se oslanja na korištenje prednosti članstva u Europskoj uniji, stabilan rast gospodarstva te odgovorno upravljanje javnim financijama. Također se ističe da članstvo Hrvatske u europodručju dodatno pridonosi financijskoj stabilnosti i povećava povjerenje investitora.

Prema procjenama Fitcha, hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti brže od prosjeka eurozone i Europske unije. Realni rast BDP-a u 2025. godini procjenjuje se na 3,2 posto, što, kako navode, pokazuje snažnu ekonomsku dinamiku.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je da izvješće potvrđuje percepciju Hrvatske kao politički i gospodarski stabilne države.

- U uvjetima niza geopolitičkih izazova i ovo izvješće potvrđuje da međunarodne agencije za dodjelu kreditnog rejtinga smatraju Hrvatsku politički i gospodarski stabilnom državom, pouzdanom za ulaganja - istaknuo je Plenković.

Dodao je kako će Vlada nastaviti provoditi politiku koja se temelji na snažnom gospodarskom rastu, odgovornom upravljanju javnim financijama i učinkovitom korištenju europskih sredstava, s ciljem približavanja razini razvijenosti drugih članica Europske unije te podizanja kvalitete života građana i konkurentnosti gospodarstva.

Fitch u izvješću navodi i da je Vlada posvećena održavanju proračunskog deficita ispod 3 posto BDP-a, dok je udio javnog duga smanjen na 56 posto BDP-a. To je oko 30 postotnih bodova manje nego 2020. godine i približno je prosjeku zemalja s kreditnim rejtingom kategorije A.

U izvješću se također ističe provedba reformi i investicija kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Hrvatska je dosad primila 6,4 milijarde eura, odnosno 64 posto ukupne alokacije, te je na dobrom putu da do kraja 2026. godine iskoristi sva raspoloživa sredstva iz europskog Mehanizma za oporavak i otpornost.