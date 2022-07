Plenković o sezoni požara: 'Remont jednog kanadera će trajati, nabavit ćemo dva nova'

Primorac je profesor na Ekonomskom fakultetu, profesor financija, porezne politike, fiskalne decentralizacije. Nastupio je u trenutku kada je Vlada na pola mandata naše druge Vlade, kada smo ostvarili jedan od najvećih ciljeva dublje integracije na razini Europske unije, a to je članstvo u europodručju, rekao je petak u HTV-ovom Dnevniku premijer Andrej Plenković.

On je istaknulo kako je podizanje kreditnog rejtinga sjajna vijest za Hrvatsku. Dodao je kako će sada Hrvatska moći obuzdavati inflaciju, a agencije za kreditni rejting poslale su poruku financijskim tržištima.

- Cijeli lanac je u ovom trenutku u jednom velikom plusu - kazao je premijer.

U utorak ističe mjera zamrzavanja cijena goriva. Plenković je naglasio kako će Vlada pričekati i preko vikenda će konsolidirati sve podatke da vidi kakva je situacija na tržištu, te kakvi su dvotjedni izračuni.

U ponedjeljak će Vlada održati telefonsku sjednicu, a prema preliminarnim podacima, koji su njemu tijekom dana bili dostupni, čini mu se da će cijene benzina i dizela malo varirati.

- Jedan ide malo dolje, drugi ide malo gore, tako da bi to trebalo iduća dva tjedna ostati u približnim okvirima kakvi su danas, poručio je predsjednik Vlade.

Plenković se osvrnuo i na moguću nestašicu plina.

- Ovoga trenutka nema nikakvog paketa sankcija, koji pokriva dotok plina u zemlje Europske unije. Dakle, to je vrlo važno da znamo. Ono što činimo, a to čine i svi drugi, pripremamo se za zimske mjesece. Naše podzemno skladište plina Okoli je u fazi punjenja. Mi ćemo do početka listopada imati preko devedeset posto - objasnio je.

Premijer je odgovorio na pitanja i o požarnoj sezoni. Rekao je kako Hrvatska ima šest kanadera, od kojih četiri lete, a dva su još na remontu.

- Jedan remont će trajati malo duže, jer je na kanaderu bilo oštećenja. Hrvatska ima i nekoliko Air Tractora, a ima i čitav niz drugih materijalnih sredstava, koje koristimo u protupožarnoj sezoni. Nabavit ćemo još dva kanadera, jer je naše zrakoplovstvo pokazalo iznimnu uspješnost u gašenju požara, ne samo u Hrvatskoj, već i u ostalim zemljama - pojasnio je Plenković.

Najčitaniji članci