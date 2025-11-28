Obavijesti

ZAHVALIO NA DOPRINOSU

Plenković o uhićenju Mikulića: 'Nismo imali saznanja o akciji'

Zagreb: Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Plenković smijenio šefove firmi zbog novog zakona, a ne zbog USKOK-a! Mikulićeva smjena nema veze s uhićenjem, tvrdi premijer

Premijer Andrej Plenković komentirao je u petak uhićenje bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i razloge sa smjenu vodstva više velikih tvrtki u državnom vlasništvu. Kako je istaknuo, razlog za smjenu Mikulića, nije povezan s istragom USKOK-a.

Zagreb: Iz kuće Andrije Mikulića za vrijeme pretresa policija iznosi razne predmete Zagreb: Iz kuće Andrije Mikulića za vrijeme pretresa policija iznosi razne predmete Zagreb: Iz kuće Andrije Mikulića za vrijeme pretresa policija iznosi razne predmete
15
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Govoreći o smjenama vodstva nekoliko velikih državnih tvrtki, premijer Andrej Plenković je istaknuo kako se radi o procesu prilagodbe novom Zakonu o pravnim osobama u državnom vlasništvu.

- U ponedjeljak na snagu stupa novi Zakon o pravnim osobama u državnom vlasništvu. Vlada želi da to tranzicijsko razdoblje do objave natječaja vode vršitelji dužnosti... Ovo su sve velike firme, zahvalni smo tim ljudima na doprinosu, godinama su bili na dužnostima - dodao je.

KOMENTIRALI ZATVORENI DIO SJEDNICE Vlada o uhićenju Mikulića: Oštro osuđujemo bilo čije koruptivno ponašanje, nema zaštićenih...
Vlada o uhićenju Mikulića: Oštro osuđujemo bilo čije koruptivno ponašanje, nema zaštićenih...

Naveo je, odgovarajući na novinarsko pitanje, i da će smjena biti još.

Upitan dalje oko Mikulićeve smjene i činjenice da se ona poklopila s njegovim uhićenjem, kazao je da to nije razlog smjene te nisu znali za akciju USKOK-a protiv Mikulića.

- Andrija Mikulić i šef Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje su smijenjeni iz drugih razloga. Nismo imali nikakva saznanja o akciji - zaključio je.

