Plenković o uhićenju Mikulića: 'Nismo imali saznanja o akciji'

Premijer Andrej Plenković komentirao je u petak uhićenje bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i razloge sa smjenu vodstva više velikih tvrtki u državnom vlasništvu. Kako je istaknuo, razlog za smjenu Mikulića, nije povezan s istragom USKOK-a.

Govoreći o smjenama vodstva nekoliko velikih državnih tvrtki, premijer Andrej Plenković je istaknuo kako se radi o procesu prilagodbe novom Zakonu o pravnim osobama u državnom vlasništvu.

- U ponedjeljak na snagu stupa novi Zakon o pravnim osobama u državnom vlasništvu. Vlada želi da to tranzicijsko razdoblje do objave natječaja vode vršitelji dužnosti... Ovo su sve velike firme, zahvalni smo tim ljudima na doprinosu, godinama su bili na dužnostima - dodao je.

Naveo je, odgovarajući na novinarsko pitanje, i da će smjena biti još.

Upitan dalje oko Mikulićeve smjene i činjenice da se ona poklopila s njegovim uhićenjem, kazao je da to nije razlog smjene te nisu znali za akciju USKOK-a protiv Mikulića.

- Andrija Mikulić i šef Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje su smijenjeni iz drugih razloga. Nismo imali nikakva saznanja o akciji - zaključio je.