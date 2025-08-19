Plenković o Ukrajini: Važno je postići pravedan mir koji će zaštititi teritorijalni integritet

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u utorak da svaki budući mirovni sporazum za Ukrajinu mora zaštititi teritorijalni integritet te zemlje i pružiti joj jamstva koja će odvratiti Rusiju od nove agresije.

Plenković je na X-u napisao da je sudjelovao na sastanku Europskog vijeća i tzv. koalicije voljnih, saveznika Ukrajine koji su u utorak u Washingtonu razgovarali s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o putu prema miru.

"Istaknuo sam da je važno postići pravedan i dugotrajan mir koji će zaštititi suverenost i teritorijalni integritet Ukrajine i pružiti joj čvrsta sigurnosna jamstva. Time pridonosimo i europskoj i globalnoj sigurnosti", rekao je Plenković.

"Svi se zalažemo za što skoriji završetak rata koji je odnio velik broj života", istaknuo je premijer i dodao da će se nastaviti sveobuhvatna podrška ukrajinskom narodu i predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

Nakon summita s Putinom u petak na Aljasci, Trump se u ponedjeljak u Bijeloj kući sastao sa Zelenskim te čelnicima NATO-a i EU-a. Po riječima sudionika, raspravljalo se o sigurnosnim jamstvima Ukrajini koja bi pružali europski saveznici u koordinaciji sa SAD-om.

Zelenski je rekao da će jamstva vjerojatno biti razrađena u roku od deset dana i da će teritorijalna pitanja vezana uz potencijalni mirovni sporazum biti razrađena između Ukrajine i Rusije.

Izvor upoznat s telefonskim razgovorom između Trumpa i europskih čelnika u subotu rekao je za AFP da je američki čelnik sklon tome da podrži ruski zahtjev da im se dodijeli teritorij koji još nisu zauzeli u Donbasu, području koje uključuje Donjecku i Lugansku regiju, najsmrtonosnijim poprištima rata.

Zauzvrat, citirao je izvor Trumpove riječi, Moskva bi pristala "zamrznuti" liniju fronta u Hersonu i Zaporižju, gdje ruske snage drže dijelove teritorija, ali ne i regionalne prijestolnice.

Trump je tijekom sastanka s europskim liderima u Washingtonu nazvao Putina i rekao da je započeo s pripremama za sastanak ruskog i ukrajinskog predsjednika na mjestu koje će biti naknadno određeno.