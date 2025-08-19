Obavijesti

News

Komentari 0
NUŽNA ČVRSTA JAMSTVA

Plenković o Ukrajini: Važno je postići pravedan mir koji će zaštititi teritorijalni integritet

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Plenković o Ukrajini: Važno je postići pravedan mir koji će zaštititi teritorijalni integritet
Foto: Andrej Plenković/X

Plenković je na X-u napisao da je sudjelovao na sastanku Europskog vijeća i tzv. koalicije voljnih, saveznika Ukrajine koji su u utorak u Washingtonu razgovarali s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o putu prema miru.

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u utorak da svaki budući mirovni sporazum za Ukrajinu mora zaštititi teritorijalni integritet te zemlje i pružiti joj jamstva koja će odvratiti Rusiju od nove agresije. 

Plenković je na X-u napisao da je sudjelovao na sastanku Europskog vijeća i tzv. koalicije voljnih, saveznika Ukrajine koji su u utorak u Washingtonu razgovarali s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o putu prema miru.

"Istaknuo sam da je važno postići pravedan i dugotrajan mir koji će zaštititi suverenost i teritorijalni integritet Ukrajine i pružiti joj čvrsta sigurnosna jamstva. Time pridonosimo i europskoj i globalnoj sigurnosti", rekao je Plenković.

"Svi se zalažemo za što skoriji završetak rata koji je odnio velik broj života", istaknuo je premijer i dodao da će se nastaviti sveobuhvatna podrška ukrajinskom narodu i predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

TOMISLAV KLAUŠKI Putin želi nagradu za brutalnu i ilegalnu agresiju, a Zelenskom se kao žrtvi nudi najblaža kazna
Putin želi nagradu za brutalnu i ilegalnu agresiju, a Zelenskom se kao žrtvi nudi najblaža kazna

Nakon summita s Putinom u petak na Aljasci, Trump se u ponedjeljak u Bijeloj kući sastao sa Zelenskim te čelnicima NATO-a i EU-a. Po riječima sudionika, raspravljalo se o sigurnosnim jamstvima Ukrajini koja bi pružali europski saveznici u koordinaciji sa SAD-om.

Zelenski je rekao da će jamstva vjerojatno biti razrađena u roku od deset dana i da će teritorijalna pitanja vezana uz potencijalni mirovni sporazum biti razrađena između Ukrajine i Rusije.

Izvor upoznat s telefonskim razgovorom između Trumpa i europskih čelnika u subotu rekao je za AFP da je američki čelnik sklon tome da podrži ruski zahtjev da im se dodijeli teritorij koji još nisu zauzeli u Donbasu, području koje uključuje Donjecku i Lugansku regiju, najsmrtonosnijim poprištima rata.

TRUMP NAZVAO PUTINA Ovo su ključne stvari sa susreta Trump-Zelenski: Rat ide dalje, a Kijev ne želi razmjenu teritorija
Ovo su ključne stvari sa susreta Trump-Zelenski: Rat ide dalje, a Kijev ne želi razmjenu teritorija

Zauzvrat, citirao je izvor Trumpove riječi, Moskva bi pristala "zamrznuti" liniju fronta u Hersonu i Zaporižju, gdje ruske snage drže dijelove teritorija, ali ne i regionalne prijestolnice.

Trump je tijekom sastanka s europskim liderima u Washingtonu nazvao Putina i rekao da je započeo s pripremama za sastanak ruskog i ukrajinskog predsjednika na mjestu koje će biti naknadno određeno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Izraelci srušili školu u izgradnji na Zapadnoj obali, EU zgrožena
FINANCIRALA JU EUROPA

Izraelci srušili školu u izgradnji na Zapadnoj obali, EU zgrožena

Škola je trebala služiti stotinama palestinskih učenika iz više zajednica, dodao je glasnogovornik.
Švicarci će osigurati 'imunitet' Putinu, ako dođe na pregovore
DOGOVORI OKO SASTANKA

Švicarci će osigurati 'imunitet' Putinu, ako dođe na pregovore

Francuski predsjednik Emmanuel Macron spomenuo je mogućnost da se mirovni samit između Vladimira Putina i njegova ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskija održi u Europi, a "to bi bila jedna od neutralnih zemalja,
FOTO Ima da blješti! 50 fotki sa sastanka Trumpa i Zelenskog i kamin koji je Donald preuredio
POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE

FOTO Ima da blješti! 50 fotki sa sastanka Trumpa i Zelenskog i kamin koji je Donald preuredio

Nakon napetog susreta u veljači, američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer su se ponovno sastali u Bijeloj kući

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025