Razgovarali smo o dinamici epidemije. Osobe koje su preminule, većinom nisu bile cijepljene, pa ponovo apeliram na cijepljenje. U srijedu u 10 sati razgovor je s bankama, rekao je Plenković nakon sjednice u HDZ-u.

- Dobro je da se može cijepiti u ljekarnama, ali u ovom trenutku naši ljekarnici trenutno tu dozvolu nemaju - dodao je.

Plenković se osvrnuo i na skoro ponovo zasjedanje Sabora i podebljavanje saborske većine.

- Ta tema. Cijelo ovo ljeto o SDP-u i Domovinskom pokretu su nametnuli komentatori. Nitko drugi, posebno netko iz HDZ-a nije rekao da će razgovarati s nekim ne bi li mi povećali saborsku većinu. Mi slušamo teze ljudi koji su protiv HDZ-a. Nikakva nevidljiva ruka nije destabilizirala Domovinski pokret, to su njihovi problemi. To je uvredljivo. Ako netko svojom voljom kaže ja bi podržao taj zakon, to je sasvim u redu. Da ćemo mi ići tražiti, dozivati, to se ne događa - rekao je Plenković.

Komentirao je i izbore za Vrhovni sud.

- Mi ćemo stav sudaca primiti na znanje, nakon rasprave u četvrtak i javnost će se upoznati s kandidatima. Dopustimo da saborski odbor obavi saslušanja kandidata - rekao je Plenković.