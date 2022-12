Plenković objavio detalje ulaza u eurozonu i Schengen: 'Bit će bez velikih troškova i fešti'

Tri dana prije uvođenja eura kao službene valute na posljednjoj sjednici sastalo se Nacionalno vijeće za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj. Premijer Andrej Plenković ustvrdio je kako smo došli nadomak velikog strateškog cilja uz poruku kako u eurozonu ulazimo potpuno spremni.

- Uvođenje eura uz pristupanje Schengenu konačni je korak Hrvatske s obje noge u najdublju integraciju Europske unije čime ostvarujemo strateški program Vlade i ispunjujemo preuzetu obvezu kada smo pregovarali članstvo u Uniji - rekao je Plenković.

Naveo je kako je ovo dobra poruka za Hrvatsku, ali i EU.

- S eurom ćemo biti znatno zaštićeniji u krizama i manje izloženi nego što bi bili bez njega - kazao je premijer.

Simbolično će prelazak s kune na euro biti obilježen kada će iza ponoći prvi dan Nove godine ministar financija Marko Primorac i guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić na bankomatu blizu HNB-a podići prve eure. Povodom ulaska Hrvatske u eurozonu i u Schengen u Zagreb stiže predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen s kojom će predstavnici Vlade posjetiti Breganu. Tamo će ih dočekati slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar s kojom će razgovarati o novom režimu bezgraničnih kontrola, a potom će s von der Leyen na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu popiti kavu koju će platiti eurokovanicama.

- Simbolično i bez velikih fešti i troškova. Mislim da je u ovim okolnostima ovo primjeren način obilježavanja - rekao je Plenković.

Ministar financija Primorac podsjetio je kako je zbog uvođenja eura izmijenjeno 70 zakona, a taj posao nastavit će se i nakon Nove godine.

- Inflatorni pritisci zbog uvođenja eura u Hrvatskoj su minimalni i kreću se od 0,2 do 0,4 posto. Naravno da je razina općeg porasta cijena nešto veća i to je u skladu s očekivanjima - kazao je.

U ovom tjednu je i finalna faza opskrbe gotovim novcem eura. Ukupno je 1,2 milijuna komada početnih paketa eurokovanica distribuirano institucijama. S prvim danom Nove godine počinje razdoblje dvojnog optjecaja, gdje se uz kune koristi i euro. Građani će moći do 14. siječnja plaćati proizvode i usluge u kunama, a povrat će dobivati u eurima.

Od 4000 bankomata, 1300 bankomata će do 31. prosinca isplaćivati gotovinu u kunama, a od 1. siječnja će 2700 bankomata biti spremno za isplatu eura. Građani će imati godinu dana za zamjenu kuna u eure. U slučaju da to ne obave u tom periodu, moći će to obaviti neograničeno u HNB-u kada se radi o novčanicama, a kovanice će moći mijenjati još naredne dvije godine.

- Dobrobiti od eura će biti vidljive, značajne i trajne. Sigurno je da eurom stječemo instrument koji će Hrvatskoj omogućiti da bude ekonomski jača i otpornija na ovu i sve buduće krize - poručio je ministar financija.

Guverner Boris Vujčić poručio je da su sve novčanice eura nabavljene i distribuiraju se, a što se tiče procesa kovanja eurokovanica on se uspješno privodi kraju unatoč problemima koje smo osjećali zbog rata u Ukrajini, a vezano za nabavu sirovina. Iskovano je 400 milijuna komada hrvatskih kovanica, a ovaj tjedan očekuje se da će biti gotovo još 5 milijuna komada što je 96,4 posto od ukupne planirane količine kovanica.

- Predopskrba poduzeća koja je započela u prosincu do sada se odvijala sporom dinamikom. Nadam se da će se u idućim danima intenzivirati. Pozivam poduzetnike da pripreme potrebne količine eura za poslovanje na vrijeme - rekao je.

Do sada je prodano 682.000 početnih paketa eurokovanica, odnosno približno 60 posto od ukupnog broja paketa. Od sredine kolovoza do sada vrijednost kuna u opticaju je smanjena za preko 16 milijardi kuna, s 35,2 milijarde kuna na 18,9 milijardi kuna.

- Građani su nas poslušali. To će olakšati pritisak na konverziju gotovine u siječnju - rekao je Vujčić koji ne očekuje nikakva neugodna iznenađenja jer su se banke dobro pripremile.

- Dio usluga tijekom novogodišnjeg vikenda će biti ograničeno dostupan ili nedostupan te je dobro imati kod sebe nešto gotovine - napomenuo je guverner.

Najčitaniji članci