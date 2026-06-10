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KOMENTIRAO PRESUDU GLAVAŠU

Plenković odgovorio Benčić: 'Nazvala nas je stokom i još je ponosna na to! Odbija ispriku...'

Piše HINA,
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Plenković odgovorio Benčić: 'Nazvala nas je stokom i još je ponosna na to! Odbija ispriku...'
Zagreb: Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio polaznike "Ljetne škole Domovina" | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković u srijedu je kritizirao saborsku zastupnicu stranke Možemo Sandru Benčić zbog izjave u kojoj je članove HDZ-a nazvala "stokom", ocijenivši da je riječ o primjeru dehumanizacije političkih protivnika

"Vidim da ona, ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna s tim vulgarnim, primitivnim i isključivim komentarima prema saborskim kolegama", rekao je Plenković, dodavši da na takve izjave gleda kao na primjer dehumanizacije.

"Dehumanizacija je proces kada od političkog suparnika radite neprijatelja. To je bit te poruke", kazao je Plenković nakon sastanka s lokalnim čelnicima Istarske županije.

Govoreći o sjednici saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav nakon koje je Benčić izrekla sporni komentar, Plenković je kazao da se radilo o rutinskoj sjednici na kojoj je potvrđeno da se na javni poziv za izbor sudaca Ustavnog suda prijavilo 16 kandidata koji ispunjavaju uvjete.

"Komentar na takvu sjednicu, bez odluke, bez sadržajne rasprave i bez komentara, jako je zabrinjavajući", rekao je.

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"Sve je počelo s tezom iz Rijeke prije nekoliko godina - ili si čovjek ili HDZ-ovac. To je samo jedna od verzija dehumanizacije koja ima za cilj da ono što je u kulturnim, političkim i komunikacijskim okvirima apsolutno neprihvatljivo postane prihvatljivo i normalno", dodao je.

Premijer je ocijenio kako je očito riječ o obrascu ponašanja koji pokazuje "isključivost i mržnju” prema kolegama, a koji je sada izašao u javnost.

"Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome su tu u biti radi, dakle nikakva progresivna ljevica. Riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna”, zaključio je Plenković.

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Benčić je ranije potvrdila da je nakon sjednice Odbora za Ustav izgovorila riječ "stoko", te da se izraz odnosio na HDZ-ovce. Poručila je i da se nema potrebe ispričavati, kazavši da je to bila njezina reakcija na HDZ-ovu bahatost i demonstraciju sile.

Upitan o potvrđenoj presudi Visokog kaznenog suda od sedam godina zatvora Branimiru Glavašu, Plenković je samo kratko odgovorio da je pročitao tu vijest, odnosno primio je na znanje.

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