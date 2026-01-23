Obavijesti

'TAJ POZIV SAM DOBIO JA'

Plenković odgovorio Milanoviću o Trumpovu 'Odboru za mir'

Piše Ivan Štengl,
Foto: Denis Balibouse

Plenković je je odgovorio Milanoviću na poziv na konzultacije oko eventualnog ulaska Hrvatske u “Odbor za mir”.

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je danas na otvaranju novoizgrađene tvornice Končar - Transformatorski kotlovi u Zagrebu. Nakon svečanosti osvrnuo se na aktualne teme, a najprije je odgovorio Zoranu MIlanoviću na poziv na konzultacije oko eventualnog ulaska Hrvatske u “Odbor za mir”.

- Mislim da je situacija ovdje malo obrnuta. Poziv Trumpa dobio sam ja u svojstvu predsjednika Vlade. Taj je poziv stigao praktički u ponedjeljak. Jučer je potpisan. Mi smo na razini Vlade zatražili Ministarstvo vanjskih poslova da prouči međunarodnopravne aspekte tog dokumenta. Kad se to sve skupa prouči, informirat ćemo predsjednika i dati mu relevantne informacije i analize pa ćemo u procesu koji slijedi razgovarati. Ovdje je Vlada ta koja vodi taj proces. Moramo surađivati u oblikovanju i provođenju. Ovo jest jedno od pitanja oko kojeg se slažem da treba konzultacije, zato nismo ni poduzimali nikakve nagle poteze u smislu da dokument dobijete jedan dan, drugi dan povelju, treći priliku da potpišete, rekao je Plenković, prenosi N1.

Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović poslao je priopćenje o pozivu Hrvatske u Trumpov Odbor za mir. Milanović traži konzultacije s premijerom Plenkovićem koji još uvijek nije donio odluku hoće li ili neće prihvatiti poziv u Trumpov Odbor kojeg su odbile brojne tradicionalne američke saveznice poput Francuske i UK-a.

- Stav Republike Hrvatske o pozivu da pristupi Odboru za mir mora biti usuglašen između Predsjednika Republike i Vlade RH prije donošenja bilo kakve odluke.

-Imajući u vidu činjenice:

1. da je Republika Hrvatska pozvana da pristupi Odboru za mir koji je osnovan na prijedlog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država;

2. da je Odbor za mir uspostava nove međunarodne organizacije;

3. da Vlada Republike Hrvatske „trenutačno procjenjuje pravne i druge aspekte prijedloga“, kao što je rekao predsjednik Vlade RH;

4. da Vlada RH ni na koji način nije konzultirala Predsjednika Republike niti tražila njegov stav o pozivu Republici Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir;

5. da „Predsjednik Republike Hrvatske i Vlada RH surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike“, prema odredbi članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović poziva predsjednika Vlade RH na konzultacije kako bi raspravili sve relevantne informacije i dosadašnje poteze Vlade RH vezane uz poziv Republici Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir.

Predsjednik Republike očekuje od predsjednika Vlade RH sve informacije o ovoj strateški važnoj vanjskopolitičkoj temi. Stav Republike Hrvatske, prema Ustavu RH, mora biti usuglašen između Predsjednika Republike i Vlade RH prije donošenja bilo kakve odluke. Samostalno odlučivanje Vlade RH, u ime Republike Hrvatske, bilo bi protivno Ustavu RH.

