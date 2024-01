Plenković odgovorio na optužbe iz Mosta: 'Nebitni su. Pitanje je za čiji privatni interes oni rade'

Premijer Andrej Plenković ocijenio je u ponedjeljak da je Most ''nebitan kao politička opcija'' te da je ''pitanje za čiji privatni interes oni rade'', nakon što je Mostov zastupnik Nikola Grmoja na, kako je najavio, "bombastičnoj konferenciji za medije" optužio Fortenovinog direktora Fabrisa Peruška da je oštetio tu tvrtku u korist Pavla Vujnovca.

- Ne znam nisam gledao. Nebitno u potpunosti - odgovorio je Plenković na upit novinara je li gledao Grmojinu konferenciju za novinare na kojoj je Mostov zastupnik i predsjednik saborskog Antikorupcijskog vijeća optužio nekadašnjeg 'Plenkovićevog povjerenika' u Agrokoru Fabrisa Peruška da je omogućio tajkunu Vujnovcu preuzimanje Fortenove i oštetio tu tvrtku za najmanje 66 milijuna eura.

Uoči svečane sjednice Gradskog vijeća povodom Dana Grada Novog Vinodolskog, Plenković je kratko dao izjavu za medije. Istaknuo je kako je Most ''nebitan kao politička opcija'' te da je ''pitanje za čiji privatni interes oni rade''.

- To je ključ, to je kad se sagledaju njihovi nastupi. Vidjeli smo to i u aferi Mosta prije nekoliko dana - rekao je premijer i dodao da je čitao Fortenovinu reakciju i da ''ispada da rade za ruske interese''.

Iz Fortenova grupe su kazali da su Mostovi zastupnici u današnjem istupu u Hrvatskom saboru ponovili niz teza o poslovanju Fortenova grupe koje su u javni prostor već plasirali ruski akteri s interesima u Fortenovi grupi, a koji su pod sankcijama Europske unije, SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, te koji su, kršeći sankcije, prikriveno i nezakonito pokušali sakriti sankcionirano vlasništvo.

Plenković se osvrnuo i na proceduru oko izbora budućeg glavnog državnog odvjetnika.

- Vlada će na kraju odabrati jednog od četiri kandidata i proslijediti ga Saboru, a u prethodnoj međufazi nakon što primimo kandidature koje se podnesene Državnoodvjetničkom vijeću proslijediti ti nadležnom saborskom Odboru za pravosuđe, koje će ih razmatrati i sukladno zakonu dati mišljenje. Nakon toga se procedura vraća na Vladu, Vlada će na temelju našega odabira i povjerenstva koje ćemo sastaviti odlučiti kojeg ćemo kandidata predložiti Saboru i Sabor će potom o njemu odlučiti - kazao je.

- Mogao se javiti svatko tko ispunjava uvjete - rekao je te dodao da će saslušati sve kandidate i čuti njihove programe.