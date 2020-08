Plenković: Odluku o minimalnoj plaći donijet ćemo u studenom

Odluka o minimalnoj plaći uvijek se donosi na jesen, kako bi se oni na koje se odnosi mogli pripremiti, objasnio je, podsjetivši da je u mandatu njegove prve Vlade ta plaća u neto pogledu podignuta za 754 kune

<p>Premijer<strong> Andrej Plenković</strong> kazao je u nedjelju kako Vladu očekuje aktivna, radna jesen, nastavak politike poreznog rasterećenja građana i poduzetnika.</p><p>Porezne reforme, kao i do sada, stupit će na snagu 1. siječnja 2021., bit će to kontinuitet politike rasterećenja građana i gospodarstva, rekao je premijer u <a href="https://vijesti.hrt.hr/640470/plenkovic-za-hrt-svi-cemo-s-ponosom-biti-u-kninu" target="_blank">Dnevniku HRT-a.</a></p><p>Kad je riječ o minimalnoj plaći i njenom povećanju, najavljuje da će odluka o tome biti donijeta najkasnije početkom studenoga.</p><p>Odluka o minimalnoj plaći uvijek se donosi na jesen, kako bi se oni na koje se odnosi mogli pripremiti, objasnio je, podsjetivši da je u mandatu njegove prve Vlade ta plaća u neto pogledu podignuta za 754 kune, a tri vlade prije nje, zajedno za 250 kuna.</p><p>- Naša je ambicija podići tih 3.250 neto na 4.250 neto do kraja mandata - poručio je.</p><p>Dobru turističku sezonu, objasnio je trudom "po brojnim aspektima".</p><p>- Poruka o sigurnoj Hrvatskoj se u turizmu pokazala dobrom, gotovo smo na 700 tisuća gostiju dnevno u srpnju - kazao je premijer i poručio da je ambicija da „nekoliko udarnih tjedna u kolovozu budu snažan doprinos hrvatskom turizmu i gospodarstvu.</p><p>Plenković ističe kako je Vlada, unatoč krizi što ju je donijela pandemija Covid-19, uspjela osigurati financiranje svih potreba: države, privatnog sektora, mirovina, plaća, turizma…</p><p>- Sve funkcionira, zadržali smo kreditni rejting te ostvarili Europski tečajni mehanizam II.. krećemo provoditi naš program, a on će se jako puno 'vrtjeti' ne samo oko provedbe programa Vlade, nego i izrade programa gospodarskog oporavka na tragu zaključaka Europskog vijeća. Napravit ćemo ga tijekom jeseni, on će biti temelj za reforme koje će biti financirane i sredstvima i iz instrumenta EU Sljedeće generacije, dobili smo za sedmogodišnji proračun 12, 7 milijardi eura, ovdje oko 9, 3 milijarde, ta sredstva moramo iskoristiti na temelju dobrih programa koji se tiču svih sektora - naglasio je premijer. </p><p>Proteklih mjesec dana, od izbora za Hrvatski sabor, nazvao je „jedinstvenih mjesec dana u političkom smislu“. Ušli smo u Europski tečajni mehanizam II, imali smo i povijesno Europsko vijeće na kojem smo za Hrvatsku donijeli 22 milijarde eura za gospodarski oporavak, konstituiran je Hrvatski sabor, Vlada je dobila povjerenje, Saboru je uputila Zakon o obnovi grada Zagreba, a on je već 31. srpnja već izglasovan u prvom čitanju, kazao je Plenković. </p>