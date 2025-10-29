Plenković: 'Okrugli stol je bio politička provokacija stranaka koje su ga organizirale'

Premijer Andrej Plenković je kao političku provokaciju stranaka koje su ga organizirale prokomentirao okrugli stol "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" održan u Hrvatskome saboru u organizaciji Kluba zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti.

"Što se tiče tog okruglog stola, on bez ikakve dileme predstavlja političku provokaciju dvije političke stranke, njihovoga kluba, koje su to svjesno i namjerno organizirale u Hrvatskom saboru”, rekao je Plenković u srijedu u izjavi novinarima u riječkoj luci nakon otvorenja terminala Rijeka Gateway.

Podsjetio je i na riječi predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da ne postoje mehanizmi zabrane ako neki od klubova u Saboru želi raspravljati o nekoj temi.

Međutim, dodao je, na svakome od nas je da politički kvalificira takav događaj. Ja ga kvalificiram kao provokaciju koja tim političkim opcijama neće donijeti ništa osobito, dapače, ostat će tamo gdje i jesu.

"A što se nas tiče, mi poštujemo žrtve Jasenovca, sve žrtve fašističkog i ustaškog režima u Drugom svjetskom ratu i nemamo nikakav doticaj ni s organizatorima, ni govornicima na tome skupu”, poručio je Plenković govoreći o jučerašnjem skupu u Saboru na kojem je nekoliko sudionika osporavalo broj žrtava Jasenovca i negiralo zločinački karakter tog ustaškog logora.

Upitan o izmjenama dopunama zakona o kaznenom postupku za koje je utvrđeno da kod glasovanja u Saboru nisu dobile potrebnu dvotrećinsku većinu koja je potrebna kod tzv. organskih zakona, premijer je najavio da će Vlada, sukladno proceduri, za tri mjeseca ponovo taj zakon uputiti u proceduru.

To je jedan zakona iz paketa vezanog za zaključivanje hrvatskoga pregovaranja o ulasku u OESS. "I on će, siguran sam, biti izglasan”, ocijenio je premijer dodavši da je kod glasanja očito došlo do neke pogreške.

Traganje neće stati

Upitan za današnju potvrdu da su kod Vukovara u masovnim grobnicama pronađeni ostaci četiriju tijela, među njima i francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, premijer je ponovio da potraga neće stati dok se i zadnji nestali ne pronađe.

Izrazivši nadu da će Nicolierova obitelj "koliko je to moguće" doživjeti olakšanje i naći svoj mir nakon 34 godine potrage, kao i obitelji ostalih identificiranih, premijer je uputio iskrenu zahvalu potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu i njegovome timu te svim resorima uključenima u proces potrage za nestalima.

"Mislim da smo napravili do sada izrazito veliki napredak. Preostaje još oko 1700 ljudi za kojima tragamo. Kao što smo često rekli udrugama nestalih, to su uglavnom majke, roditelji supružnici ili najčešće sada i djeca - taj posao za Hrvatsku vladu i hrvatsku državu neće biti gotovo dok se i zadnji nestali ne pronađe”, poručio je.

I zato je ovaj dan danas izrazito važan - 20-ak dana prije još jedne vukovarske kolone i Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje - i poticaj je da ljudi koji stručno na ovome rade, uz pomoć i međunarodnih partnera, nastave taj posao.