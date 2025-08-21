Obavijesti

STARA SVAĐA

Plenković opet oštar: Blokada imenovanja veleposlanika događa se zbog Milanovića

Zagreb: Izjava Andreja Plenkovića nakon sjednice Vlade | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pitanje imenovanja veleposlanika, za koje je potrebna potvrda i Banskih dvora i Pantovčaka, već je godinama tema prijepora dvaju brda

Blokada rotacije diplomatskih misija događa se zbog Zorana Milanovića, ne zbog vlade, rekao je u četvrtak premijer Andrej Plenković, optuživši predsjednika da je njegov narativ i dalje proruski. 

Pitanje imenovanja veleposlanika, za koje je potrebna potvrda i Banskih dvora i Pantovčaka, već je godinama tema prijepora dvaju brda. Plenković je na konferenciji za medije nakon sjednice vlade u četvrtak rekao da je ona dala „ozbiljan prijedlog” s „kandidatima za sva mjesta koja bi se trebala rotirati”. 

S Pantovčaka su ministarstvu vanjskih poslova odgovorili „uzvratnim prijedlogom” s „nekih 22, 23 mjesta”, rekao je Plenković. 

„Blokada rotacije diplomatskih misija je zbog Milanovića, ne zbog vlade”, smatra Plenković o dugogodišnjem zastoju. Idući korak je razgovor ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana s Milanovićevim savjetnicima, nakon čega će se „vidjeti što će biti prijedlog”.  

Plenković je naglasio da među vladinim prijedlozima nema nikog starijeg od 66 godina te da je u 99 posto slučajeva riječ o „ljudima iz sustava, iz kuće”, za razliku od Milanovićevih dvadesetak. 

Upitan pogoršavaju li se ponovno odnosi između njega i predsjednika, Plenković je rekao da se „u suštini ništa ne mijenja”. 

„Njegov je narativ i dalje proruski”, dok vlada nastupa „konzistentno” podržavajući međunarodno pravo i ukrajinski teritorijalni integritet. 

Premijer je rekao da Milanović „mjesecima dovodi u zabludu hrvatsku javnost” šireći dezinformaciju da Hrvatska šalje vojnike u Ukrajinu. 

Plenković je to proglasio „izazivanjem straha” i „zbunjivanjem oko nečega”. On odgovornost vidi i u medijima koji su forsirali tu temu i javnosti nudili lažne izbore i ankete oko nečega što nikad nije bio prijedlog. 

Premijer je o navodnom slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu govorio i na sjednici vlade gdje je ponovno „otklonio sve neistinite špekulacije”. Niti se to ikada razmatralo niti se to od nas očekuje, kazao je premijer. 

One koji „nastavljaju tu dezinformacijsku kampanju”, predvođene predsjednikom Milanovićem, uputio je da se „bave činjenicama i istinom, a ne izmišljenim tezama u hrvatskom političkom prostoru” kojim neopravdano okupiraju interes javnosti i „de facto zbunjuju hrvatske građane”. 

