Plenković opleo po Milanoviću: 'Ne sjećam se što je on kao premijer napravio za BiH'

Europski parlament je pokrenuo logičnu inicijtivu. Ne može se u ovakvoj globalnoj krizi sjediti na dvije stolice, to je ključna poruka. Ne možete imati aspiraciju da postante članica EU, a niste u stanju stati iza sankcija i mjera koje donosi Europa, poručio je premijer Andrej Plenković komentirajući vijest iz Bruxellesa, a to je da će EP tražiti od Europske unije da uvjetuje pristupne pregovore sa Srbijom poštivanjem politike EU prema Rusiji i napretkom u ključnim reformama.

Naglasio je kako je Hrvatska, točnije hrvatska Vlada, cijelo vrijeme od početka ruske invazije na Ukrajinu bila principijelna i na strani Ukrajine.

- Nisu svi akteri bili jednako odlučni i čvrsto kada je riječ o osudi ruske agresije i potpori Ukrajini - poručio je.

Upitan za razrješenje Ivice Kindera s čelnog mjesta VSOA-e, na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića, ponovio je stav kako će to, zbog niza utvrđenih nepravilnosti u radu agencije, podržati.

- A kada će to biti? Bit će onda kada se postigne dogovor o njegovom nasljedniku, ne možemo se dovesti u situaciju da ne postignemo suglasje i da ostanemo bez čelnog čovjeka, v.d. tamo ne može biti - poručio je.

Milanović je danas, pak, opetovao kako je Hrvatska pala na brizi za Hrvate u BiH te da u 10 godina nisu učinili ništa. Plenković mu žestoko uzvraća.

- On je odlazio Komšiću u crvenim šuškavcima i 2010., kad je već vidio što to znači za položaj Hrvata, zagovarao je kandidata koji nije bio kandidat biračkog tijela. Ne sjećam se ni jedne inicijative njegove dok je bi premijer, prvih osam mjeseci svog predsjedničkog mandata nije rekao ni riječi - poručio je pa podsjetio što je sve HDZ učinio za hrvate u BiH.

- Naša Vlada je za duplo povećala sredstva. BiH je u veljači 2016. podnijela zahtjev za članstvo u EU, tko je najviše pomogao? Zastupnici Hrvatske u EU, predvođeni petero zastupnika HDZ-a, snažnije nego biol tko drugi i uspjeli smo otkloniti otpore brojnih zemalja, angažirali smo i predsjednoka EU vijeća, puno prije nego što je on nešto rekao na NATO savezu smo razgovarali i s visokim predstavnikom Schmidtom, ali on ne zna kad smo mi razgovarali - rekao je po podsjetio kako je Milanović govorio ranije o bošnjačkim strankama te da je brutalno izvrijeđao visokog predstavnika u BiH.

- On to danas negira, ali snimke sve pamte. Prosvjedi protiv visokog predstavnika su bili orkestrirani, no on je i dalje neovisan, koliko čitam i slušam, i donosit će odluke onako kako on misli da treba. A Milanović je sve učinio na način koji odmaže Hrvatima u BiH i nikakav spin da je on uvredama prisilio predstavnika da donese odluke mu neće proći - poručio je.

Najčitaniji članci