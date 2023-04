Plenković: 'Ostavka Marušić interna je stvar DORH-a. Oni trebaju pojasniti sve okolnosti'

Premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu da o ostavci šefice Uskoka Vanje Marušić nema dodatnih informacija osim onih objavljenih u javnosti, dodavši da je to "interna stvar DORH-a" te da ta institucija javnosti treba pojasniti sve okolnosti ostavke.

"Što se nas tiče, to je interna stvar DORH-a i oni su ti koji o toj temi trebaju pojasniti javnosti sve okolnosti. Za sada osim ovoga što je bilo u medijima nemam nikakvih dodatnih informacija", rekao je Plenković nakon otvaranja Stonske obilaznice na pitanje novinara kako on vidi to što je Marušić jučer uputila zahtjev za prestankom rada u Uskoku iz osobnih razloga.

Plenković je rekao da je glavna državna odvjetnica Vlasta Hrvoj Šipek izvijestila ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenicu o ostavci i okolnostima zašto se ona dogodila, te da ga je Malenica o tome danas izvijestio.

"Svakako ćemo nastojati osobno razgovarati s glavnom državnom odvjetnicom, da malo pobliže shvatim o čemu se radi", dodao je premijer.

Ministar pravosuđa rekao je jučer da je razlog ostavke Marušić prometna nesreća s većom materijalnom štetom, rekao je jučer .

Komentirao i slučaj iz bolnice

Po pisanju medija nesreću je imao njezin vozač sa službenim automobilom dok ga je koristio u privatne svrhe.

Oporbeni zastupnici u Hrvatskome saboru to su objašnjenje danas nazvali bizarnim te žele čuti pravi razlog njezine ostavke.

Novinari su Plenkovića pitali i za događaj u sisačkoj općoj bolnici "Dr. Ivo Pedišić" gdje su dvije starije osobe zajedno smještene u jedan krevet, odnosno ležaj za jednu osobu, a premijer je kazao kako to, naravno, "nije uobičajeno" te dodao kako jer siguran u to da je ravnatelj bolnice reagirao.

"Kako se to dogodilo, ne znam. Takav slučaj mi još nije poznat", rekao je premijer o slučaju koji je u javnost "izašao" u trenucima svečanog otvaranja Stonske obilaznice.

"Ne znam ništa o tome. Neću komentirati dalje od ovoga što ste vi rekli. A ono što znam je da smo mi uložili jako puno u novi dio sisačke bolnice te da se ide s obnovom i rekonstrukcijom ostalih paviljonskih dijelova bolnice, rekao je Plenković

Poručio je da se stvaraju sve pretpostavke da Sisak koji je važan grad i središte sisačko-moslavačke županije ima sve mogućnosti pružiti adekvatnu zdravstvenu skrb velikom broju ljudi koji gravitiraju prema njemu.

