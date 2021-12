Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj proslavi 145. obljetnice Hrvatske vatrogasne zajednice u Lisinskom. Nakon svečanosti rekao je kako je ponosan na geslo "vatru gasi, brata spasi".

Komentirao je i izjave Zorana Milanovića.

- To štetočinstvo koje radi Milanović je već poprimilo međunarodne razmjere - rekao je, prenosi Dnevnik.hr.

- Što se tiče interesa Hrvata u BiH, čovjek 2010. dolazi aktivno i agilno lobirati za Komšića, a najednom je veliki zaštitnik Hrvata u Bosni na način koji im može pričiniti štetu - rekao je.

- Svađajući se sa svima nećemo nikuda doći - dodao je Plenković.

- Koja nacionalna crna izdaja? Koje su to kvalifikacije - rekao je osvrćući se na prozivke. Poručio je kako su stvari vrlo jednostavno te da on radi dobro, a Milanović radi loše.

- Došao je na proslavu HNB-a, izgovorio je bljezgarije, ne znaš je li za euro ili nije. Ako si za, reci da si za. Ako si protiv, reci da si protiv ako si frajer, a ne da palamudi... Slušali smo ne znam što - rekao je za Milanovićev govor povodom proslave 30 godina HNB-a.

Što se tiče izjave da će Mostu biti ukradeni potpisi, Plenković je rekao:

- Kako on to zna? Što je on neki vidovnjak, vidoviti Milan?

- Raspudić i Milanović su blizanci - rekao je.