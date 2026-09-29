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NEGATIVNE REAKCIJE

Plenković otkrio do kada su odgođene sidrene cijene

Piše 24sata,
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Plenković otkrio do kada su odgođene sidrene cijene
Zagreb: 209. sjednica Vlade | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Vlada se na odgodu odlučila nakon konzultacija s obrtnicima i poduzetnicima koji su tražili da se rok od 1. listopada pomakne

Vlada se odlučila na odgodu primjene sidrenih cijena nakon negativnih reakcija poduzetnika, a o tome da će se odluka odgoditi u ponedjeljak je na društvenoj mreži X izvijestio ministar gospodarstva Ante Šušnjar, piše Dnevnik.hr.

U uvodnom obraćanju premijer Andrej Plenković podsjetio je da su jučer na telefonskoj sjednici Vlade donesene mjere obuzdavanja rasta cijena goriva.

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Vezano za odgodu primjene sidrenih cijena, Plenković je rekao da se izmjenama odluka rok produljuje do 17. studenog.

Vlada se na odgodu odlučila nakon konzultacija s obrtnicima i poduzetnicima koji su tražili da se rok od 1. listopada pomakne.

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