Vlada se na odgodu odlučila nakon konzultacija s obrtnicima i poduzetnicima koji su tražili da se rok od 1. listopada pomakne
NEGATIVNE REAKCIJE
Plenković otkrio do kada su odgođene sidrene cijene
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Vlada se odlučila na odgodu primjene sidrenih cijena nakon negativnih reakcija poduzetnika, a o tome da će se odluka odgoditi u ponedjeljak je na društvenoj mreži X izvijestio ministar gospodarstva Ante Šušnjar, piše Dnevnik.hr.
U uvodnom obraćanju premijer Andrej Plenković podsjetio je da su jučer na telefonskoj sjednici Vlade donesene mjere obuzdavanja rasta cijena goriva.
Vezano za odgodu primjene sidrenih cijena, Plenković je rekao da se izmjenama odluka rok produljuje do 17. studenog.
Vlada se na odgodu odlučila nakon konzultacija s obrtnicima i poduzetnicima koji su tražili da se rok od 1. listopada pomakne.
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