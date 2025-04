Plenković otkrio: 'Susret s papom Franjom dogodio se na incijativu protokola Vatikana'

Premijer Andrej Plenković susreo se s predsjednikom RH Zoranom Milanovićem u Jasenovcu, kako kaže, razgovarali su o smrti pape Franje.

Tijekom izjave za medije Plenković se osvrnuo i na svoj susret s pokojnim papom. Kaže, do tog je susreta došlo na inicijativu protokola Vatikana.

- Taj susret se dogodio na inicijativu protokola Vatikana. Bili smo privatno i nismo ga htjeli opterećivati. Poziv smo sa zadovoljstvom prihvatili. To govorim zbog groznih komentara na mrežama, koji u Hrvatskoj inače poprimaju besramne razmjere - rekao je Plenković.

Dodao je i kako se vidjelo da je papa u lošem zdravstvenom stanju, no bio je, kaže, blag kao i inače. Plenković je također potvrdio i kako će proglasiti dan žalosti.

- Razmišljao sam o tome i naša je ideja da to bude u subotu na sam dan ispraćaja pape Franje - rekao je Plenković. Isto tako kaže i da se još čekaju svi detalji protokola, no da on vjerojatno ići na papin sprovod.

Premijer je najavio i kako će se sjednica Vijeća za obranu održati u drugoj polovici svibnja. Osvrnuo se i na dječji doplatak.

- Trenutačno smo obuhvatili dvije trećine djece, obitelji. Svako dijete je jednako, ali nije isto jesu li primanja cijele obitelji mala i li velika. Zato smo radili na tome da krug ljudi obuhvaćenih dječjim doplatkom bude što veći - rekao je Plenković, prenosi N1