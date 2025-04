Plenković je među posljednjima vidio papu Franju, a Ivana Pavla Drugog još jedan naš premijer

Hrvatski premijer Andrej Plenković bio je među posljednjim državnicima koji su vidjeli papu Franju. U Vatikan je stigao u privatni posjet, zajedno sa suprugom i troje djece. Nakon uskrsne mise, premijer se nakratko sastao s Papom, što je bio jedan od njegovih posljednjih susreta.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 03:26 Jedna od posljednjih snimki pape Franje u Vatikanu | Video: čitatelj/24sata/reuters

- Bio je to kratak, ali duboko dirljiv trenutak – susret ispunjen blagošću, osmijehom i blagoslovom - rekao je Plenković.

Odmah nakon vijesti o smrti, oglasio se premijer Plenković.

Foto: IMPA

- U ime Vlade i hrvatskog naroda izražavam duboku sućut povodom smrti pape Franje – čovjeka vjere, poniznosti i blizine s najranjivijima. Njegovo neumorno zalaganje za solidarnost, mir i pravednost nadahnjivalo je milijune ljudi širom svijeta - poručio je na X-u.

No, zanimljivo je da se slična situacija dogodila i prije točno 20 godina. Kad je 2005. preminuo papa Ivan Pavao II., posljednji državnik koji se s njime susreo bio je, također hrvatski premijer. Riječ je o Ivi Sanaderu koji je posjetio Papu u veljači te godine, samo dva mjeseca prije njegove smrti u travnju.

- Ja nisam dakako želio biti posljednji državnik kojega je primio Sveti Otac, no tako se dogodilo. Meni je to i ponos i čast, ali je to i određeni simbol prijateljstva i vjernosti Ivana Pavla II. prema Hrvatskoj - poručio je tada Sanader.

- Bio je to susret koji je trajao između 10 i 15 minuta, ali je bio jako upečatljiv. Papa nije mogao mnogo govoriti i na kraju mi se ispričao i tu je pokazao svoju veličinu i svetost, jer mi se ispričao što mu je glas toga jutra bio slab. Bio je zaista velik čovjek, i mislim da je on dar Božji našem vremenu - poručio je.