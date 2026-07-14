“Tu smo, interveniramo, intervenirali smo zadnji put godinama, 95 sjednica vlade u kontinuitetu”, rekao je Plenković na pitanje da komentira vladinu odluku o cijenama goriva
Plenković poručio da je vlada u ranijoj krizi intervenirala 95 puta u cijene goriva
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u ponedjeljak je u Parizu, odgovarajući na pitanja novinara, izjavio da je vlada, prilikom ranije energetske krize izazvane ratom u Ukrajini, intervenirala u cijene goriva 95 puta u kontinuitetu.
“Tu smo, interveniramo, intervenirali smo zadnji put godinama, 95 sjednica vlade u kontinuitetu”, rekao je Plenković na pitanje da komentira današnju vladinu odluku o cijenama goriva..
Naglasio je da vlada pritom vodi računa o sigurnosti opskrbe, ali i o interesima gospodarskih subjekata koji naftu kupuju, preprodaju i prerađuju.
Napomenuvši da je turistička sezona u tijeku, podsjetio je da se cijene goriva na autocestama razlikuju od cijena goriva na crpkama drugdje u Hrvatskoj.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, nije želio prognozirati kakve bi mogle biti posljedice budućih intervencija.
“Treba pratiti što se zbiva s Hormuškim tjesnacom. To je potpuno vanjski utjecaj na cijeli svijet, ne samo na nas”, rekao je, dodavši da su današnjom vladinom odlukom cijene povećane minimalno, u odnosu na ono što bi moglo biti bez vladinih mjera.
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