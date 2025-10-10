Plenković poručio: 'JANAF nije na prodaju. To je jednostavno. Vučić je sve malo iskarikirao'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na otvorenju Međunarodne braniteljske konferencije. Nakon nje, dao je izjavu za medije u kojoj se osvrnuo na aktualnosti.

Prvo pitanje vezano je bilo uz američke sankcije Naftnoj industriji Srbije.

- Vjerujemo da će se to pitanje razriješiti u sljedećim mjesecima. JANAF kao kompanija dobro stoji, imaju dovoljno rezervi i tu ne vidim prijetnju - započeo je pa nastavio o MOL-u i JANAF-u, prenosi N1.

- Dobro je što je na sastanku MOL zatražio ponude na dulji rok i na veće količine, vidimo jedan promijenjeni stav u odnosu na postojeće ugovore, vidjet ćemo kako će se ti razgovori odvijati.

Zatim se opet vratio na Srbiju.

- Problem je njihova struktura vlasništva. Imali su 7,8 mjeseci da riješi strukturu vlasništva, nije uspjela. Hrvatska ne pretendira bilo kome nešto uzimati, predsjednik Vučić je malo iskarikirao da će kupiti i JANAF i HEP kao da su na prodaju. Svaka država mora učinit napor da tvrtke budu u nacionalnom vlasništvu - istaknuo je premijer.

- Kod nas nitko nije osjetio da je cijena plina narasla 17 puta jer je Vlada limitirala cijene naftnih derivata, plina, struje. Janaf nije na prodaju, stvar je jednostavna.