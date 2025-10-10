Obavijesti

Plenković poručio: 'JANAF nije na prodaju. To je jednostavno. Vučić je sve malo iskarikirao'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Dobro je što je na sastanku MOL zatražio ponude na dulji rok i na veće količine, vidimo jedan promijenjeni stav u odnosu na postojeće ugovore, vidjet ćemo kako će se ti razgovori odvijati, smatra Plenković

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na otvorenju Međunarodne braniteljske konferencije. Nakon nje, dao je izjavu za medije u kojoj se osvrnuo na aktualnosti.

Prvo pitanje vezano je bilo uz američke sankcije Naftnoj industriji Srbije.

- Vjerujemo da će se to pitanje razriješiti u sljedećim mjesecima. JANAF kao kompanija dobro stoji, imaju dovoljno rezervi i tu ne vidim prijetnju - započeo je pa nastavio o MOL-u i JANAF-u, prenosi N1.

- Dobro je što je na sastanku MOL zatražio ponude na dulji rok i na veće količine, vidimo jedan promijenjeni stav u odnosu na postojeće ugovore, vidjet ćemo kako će se ti razgovori odvijati.

ZAMJENA DIONICA Ekskluzivno! Vlada priprema rukavicu u lice Mađarima: Evo vam udio u Janafu, dajte dio Ine
Ekskluzivno! Vlada priprema rukavicu u lice Mađarima: Evo vam udio u Janafu, dajte dio Ine

Zatim se opet vratio na Srbiju.

- Problem je njihova struktura vlasništva. Imali su 7,8 mjeseci da riješi strukturu vlasništva, nije uspjela. Hrvatska ne pretendira bilo kome nešto uzimati, predsjednik Vučić je malo iskarikirao da će kupiti i JANAF i HEP kao da su na prodaju. Svaka država mora učinit napor da tvrtke budu u nacionalnom vlasništvu - istaknuo je premijer.

- Kod nas nitko nije osjetio da je cijena plina narasla 17 puta jer je Vlada limitirala cijene naftnih derivata, plina, struje. Janaf nije na prodaju, stvar je jednostavna.

