Hrvatski premijer još je jednom izrazio solidarnost Ukrajincima. Na Twitteru je u subotu napisao:

- Solidarnost i podrška ukrajinskom narodu. Ukrajina je neovisna i suverena država. Hrvatska je uz vas!

Također je objavio fotografiju zgrade vlade u bojama ukrajinske zastave.

- Agresija ovoga tipa na Ukrajinu predstavlja praktički poništenje svih vrijednosti na kojima počiva poredak, predstavlja kršenje svih načela međunarodnog prava. To je poruka i Ukrajina, politika "neutralizacije", ostaviti je bez oružanih snaga, a sve po egidom denacifikacije. Ovo je napad na suverenu, ogromnu zemlju, koja ima demokratske izbore, suočena je s agresijom bez presedana. Ova situacija dovest će do početaka nekoliko kriza, nove faze energetske krize, rast cijena plina i nafte, do izbjegličke krize koja će se sigurno preliti na zemlje EU. Ovaj potez je stvorio presedan gdje drugi mogu, po ovom modelu, napraviti agresiju na bilo koju zemlju i nadati se da neće biti nikakvih reperkusija osim paketa sankcija. Ovo je bitka između demokratskih sustava i onih gdje se vlast ne mijenja često - rekao je ranije Plenković.

