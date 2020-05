Plenković potvrdio: Tjednima se radi na aplikaciji za praćenje

Premijer Andrej Plenković rekao je nakon sjednice užeg kabineta Vlade da se već nekoliko tjedana radi na aplikaciji za praćenje kontakata građana. Potvrdio je i da je jedna od tvrtki koje rade na tome APIS IT.

- Kada aplikacija bude gotova obavijestit ćemo javnost, ali mogu vam reći da će se maksimalno voditi računa o privatnosti korisnika - rekao je Plenković, prenosi Dnevnik.hr.

Hrvatska radi na razvoju aplikacije za praćenje novooboljelih radi sprječavanja širenja bolesti #COVID19. Aplikacija će potpuno štititi privatnost svih sugrađana koji budu obuhvaćeni tim alatom. — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) May 13, 2020

Što se tiče aplikacije, ministar Davor Božinović je na konferenciji Stožera rekao da se ne radi na aplikacijama za praćenje.

- Radi o informatičkoj podršci, onoga što epidemiolozi kažu "lovljenje kontakata". Radi se o dragovoljnom pristanku ljudi da mogu skinuti tu aplikaciju, i ona ima smisla i u turizmu samo ako svi imaju više-manje isto rješenje. A baza za to rješenje je još u izradi, to je Apple i Google pristup. To nije aplikacija za praćenje ili geolociranje, ona će biti na razini Europe i bit će u vlasništvu Ministarstva zdravstva, a ne nekih drugih tijela. Vi ćete moći skinuti tu aplikaciju ako želite i ukoliko netko ima tu istu aplikaciju, a u međuvremenu je postao kontakt covid pozitivan i ako on da suglasnost, onda se ljude koji su bili u njegovoj blizini nedavno, njih se informira da su bili u kontaktu nekoga tko je pozitivan na korona virus. Niti jedna institucija to ne kontrolira - poručio je Božinović.

Plenković je nakon sjednice rekao i da smo krizu dočekali otporniji u pogledu zdravlja javnih financija i očekuje nastavak dobre suradnje s EBRD-om.

- Druga tema je važna, to su dokumenti koje je usvojila EK, a odnose se na turizam i promet. Na inicijativu Hrvatske otvorena je rasprava, EK je izašla s dokumentom što da radimo u kontekstu slabljenja pandemije. Ministar Cappelli će odmah organizirati novi sastanak ministara turizma na razini EU kako bi se dogovorili za operativnu provedbu. Za Hrvatsku je bitno da idemo prema cilju da što je više moguće reaktiviramo gospodarstvo - rekao je Plenković.

Najavio je i da će danas ili sutra u javnu raspravu i Zakon o obnovi Zagreba te ističe da žele normalnu i ozbiljnu raspravu. Uz odluku kojom su osigurali 140 milijuna kuna kroz rebalans, kaže da kreću i s inicijativom da se osigura plaćanje najamnine za one koji su van svojih kuća.

Plenković je rekao i da će u četvrtak s predstavnicima parlamentarne većine pričati o raspuštanju Sabora.