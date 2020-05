Rekao je i da sa Škorom nije razgovarao oko eventualne koalicije nakon izbora te da ga je zadnji put uživo vidio u kampanji Mate Granića 2000. godine.

"Od tad se nismo vidjeli i bili smo si jako dobri. Čudi me ponekad kako je on dosta oštar prema meni. Meni je on bio jako simpatičan tada", istaknuo je Plenković.

Upitan je li postignut kakav dogovor s pojedincima izvan HDZ-a da budu na njihovoj listi, rekao je da će u pojedinim izbornim jedinicama biti kandidati i koji nisu isključivo iz HDZ-a, po modelu sličnom kao 2016. godine.

"To ću vam reći kada te dogovore postignemo tako da su sasvim fiksni. Bit će ljudi koji se slažu i dijele vrijednosti koje mi dijelimo, koji žele boljitak i napredak zemlje. Mislim da će to biti dobra i kvalitetna kombinacija te će doći do sinergijskog efekta na izborima", ocijenio je Plenković.