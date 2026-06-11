Plenković primio Viteške alkare: U tijeku pripreme za 311. alku

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se u četvrtak u Banskim dvorima s izaslanstvom Viteškoga alkarskog društva Sinj, koje ga je izvijestilo o pripremama za ovogodišnju 311. Sinjsku alku, priopćeno je iz Vlade. Predsjednik Viteškoga alkarskog društva (VAD) Stipe Jukić zahvalio je premijeru i Vladi na kontinuiranoj financijskoj i institucionalnoj potpori projektima važnima za društvo i održavanje Alke te uputio poziv Plenkoviću da i ove godine nazoči natjecanju, koje će se održati 9. kolovoza. Na sastanku se razgovaralo i o uspostavi Alkarske ergele na području Vrlike, za koju je Hrvatska darovala Gradu Vrlici pet hektara zemljišta, kao i o Muzeju Sinjske alke, koji je prošle godine obilježio 10 godina postojanja i posjetiteljima nudi digitalni postav kulturne baštine.

Plenković je čestitao novom vodstvu VAD-a, izabranom u ožujku ove godine, te zahvalio na pozivu na ovogodišnju Sinjsku alku. Istaknuo je kako će Vlada, putem resornih ministarstava, nastaviti pružati financijsku potporu projektima važnim za VAD, Sinjsku alku i Grad Sinj.

Sastanku su nazočili i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić te državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić.