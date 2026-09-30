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ŠTRAJK U ZAGREBU

Plenković: 'Sutkinja je žena bivšeg ministra, utjecali smo na njenu odluku. Šalim se samo'

Piše Ivan Štengl,
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Plenković: 'Sutkinja je žena bivšeg ministra, utjecali smo na njenu odluku. Šalim se samo'
Zagreb: Dolazak na zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Zagrebački Županijski sud donio je presudu o nezakonitosti štrajka u ZET-u, dok sutkinja Lidija Bošnjaković ističe pritisak medija na njen privatni život i objektivnost.

Zagrebački Županijski sud u srijedu je odlučio da je štrajk u javnom prijevozniku ZET-u također nezakonit, nakon što je istu odluku drugo sudsko vijeće donijelo u sporu sindikata sa Zagrebačkim holdingom.

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Tu odluku je javnosti priopćila sutkinja Lidija Bošnjaković. Ona se na kraju presude osvrnula na, po njoj ,malicioznu praksu koju su mediji imali tijekom praćenja sudskog postupka, a povezani su s njezinim privatnim životom.

- U dijelu medija stvarala se percepcija moje pristranosti i objektivnosti, pa i nestručnosti. Stranke su imale pravo tražiti moje izuzeće, ali nisu. Takvo izvještavanje predstavlja nedopušten pritisak na sud - rekla je Bošnjaković, inače supruga bivšeg HDZ-ovog ministra Dražena Bošnjakovića.

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Tu odluku je iz Splita prokomentirao i premijer Andrej Plenković.

- Jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra, danas Ustavnog suca Bošnjakovića pa smo utjecali na odluku suda. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na pristranu atmosferu u hrvatskom mediju. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i njegovog oca koji je jedan od čelnika sindikata. Sud donosi svoje odluke - rekao je, piše N1.

Osim toga, prokomentirao je i Tomislava Tomaševića koji tvrdi da će zbog Vlade Zagreb ostati bez 85 milijuna eura.

- Nismo involvirani u sindikalne aktivnosti u Zagrebu, a komentar Tomaševića smatram licemjernim koji je de facto prebacio odgovornost na Vladu da će Grad Zagreb ostati bez 85 milijuna eura od planiranog neuprihodovanog poreza na dohodak za umirovljenike.

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Komentari 10
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