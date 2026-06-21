Plenković putuje u Kanadu na utakmicu, susrest će se i s premijerom Markom Carneyjem

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravit će od 22. do 24. lipnja u posjetu Kanadi, gdje će pratiti utakmicu Hrvatske i Paname na Svjetskom nogometnom prvenstvu te se sastati s kanadskim premijerom Markom Carneyjem, najavili su iz Vlade.

Plenkovićev posjet počinje sastankom s Carneyjem u Ottawi, u Uredu premijera u Parlamentu Kanade. Predviđeni su susret dvojice premijera i radni ručak delegacija. Tijekom posjeta premijer će se susresti i s hrvatskom zajednicom u Norvalu i Hamiltonu, kao i s kanadskim i hrvatskim gospodarstvenicima u Torontu. U programu je i susret s vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza i hrvatskim reprezentativcima.

U Torontu će Plenković održati predavanje na Munk School of Global Affairs and Public Policy te sudjelovati na gospodarskim susretima. Predviđeno je i potpisivanje sporazuma o razumijevanju između hrvatske tvrtke Orqa i kanadske tvrtke Remote Robotics.

Uz premijera će u Kanadi biti ministar gospodarstva Ante Šušnjar i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.