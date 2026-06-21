Obavijesti

News

Komentari 2
POTPISUJU I NIZ UGOVORA

Plenković putuje u Kanadu na utakmicu, susrest će se i s premijerom Markom Carneyjem

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Plenković putuje u Kanadu na utakmicu, susrest će se i s premijerom Markom Carneyjem
Zagreb: Andrej Plenković i Gordan Jandroković dobro raspoloženi odletjeli za Rusiju | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Tijekom posjeta premijer će se susresti i s hrvatskom zajednicom u Norvalu i Hamiltonu, kao i s kanadskim i hrvatskim gospodarstvenicima u Torontu, a potpisat će se i sporazumi između Orqe i kanadskog Remote Roboticsa

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravit će od 22. do 24. lipnja u posjetu Kanadi, gdje će pratiti utakmicu Hrvatske i Paname na Svjetskom nogometnom prvenstvu te se sastati s kanadskim premijerom Markom Carneyjem, najavili su iz Vlade.

Plenkovićev posjet počinje sastankom s Carneyjem u Ottawi, u Uredu premijera u Parlamentu Kanade. Predviđeni su susret dvojice premijera i radni ručak delegacija.  Tijekom posjeta premijer će se susresti i s hrvatskom zajednicom u Norvalu i Hamiltonu, kao i s kanadskim i hrvatskim gospodarstvenicima u Torontu. U programu je i susret s vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza i hrvatskim reprezentativcima.

U Torontu će Plenković održati predavanje na Munk School of Global Affairs and Public Policy te sudjelovati na gospodarskim susretima. Predviđeno je i potpisivanje sporazuma o razumijevanju između hrvatske tvrtke Orqa i kanadske tvrtke Remote Robotics.

Uz premijera će u Kanadi biti ministar gospodarstva Ante Šušnjar i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'
REZALI AUTO DA IZVUKU ŽENU

JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'

Vatrogasci su morali rezati krov BMW-a, kako bi spasili ženu iz automobila koji se ogromnom brzinom zabio u stup na Ljubljanskoj aveniji. Do stravične nesreće došlo je oko 1.30 sati
FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta
HOROR U ZAGREBU

FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta

Na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu noćas je došlo do stravičnog sudara BMW-a i Audija nakon kojeg je BMW odletio u rasvjetni stup. Morali su intervenirati vatrogasci kako bi izvukli ženu iz smrskanog auta te skinuli muškarca koji je ostao visjeti na vozilu.
Šimunić objavio račune od čak 620.000 eura i poručio: Meni upadaju u hižu, a ovi su zbrinuti
UGOVORI HOKEJSKOG SAVEZA

Šimunić objavio račune od čak 620.000 eura i poručio: Meni upadaju u hižu, a ovi su zbrinuti

Računi se odnose na tvrtku A.T.I. koja bez javne nabave ima milijunske ugovore s Olimpijskim odborom. Viktor Šimunić kaže da su tako dobili poslove i u Hokejskom savezu: Tko je dopustio takvo ugovaranje posla?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026