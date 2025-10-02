Plenković pričao s von der Leyen o energetskoj sigurnosti: 'Treba smanjiti ovisnost o Rusiji'

Hrvatski premijer Andrej Plenković razgovarao je u četvrtak s predsjednicom Europske komisije Ursulom von Leyen o sljedećem višegodišnjem proračunu EU-a i energetskoj sigurnosti Europe.

Plenković je nakon sastanka na marginama samita Europske političke zajednice u Kopenhagenu istaknuo važnost smanjenja energetske ovisnosti Europe od ruskih energenata te poručio da Hrvatska putem LNG terminala na Krku i Jadranskog naftovoda pridonosi energetskoj sigurnosti Europe.

Hrvatski premijer također je u razgovoru istaknuo važnost da je Bosna i Hercegovina usvojila reformsku agendu zahvaljujući čemu će imati pristup sredstvima iz plana za rast zapadnog Balkana.

Vijeće ministara BiH u utorak je uspjelo usvojiti program reformi koje je nužno početi provoditi kako bi ta zemlja dobila pristup fondu od šest milijardi eura iz europskih fondova, namijenjenog državama zapadnog Balkana, a taj je dokument nakon višemjesečnih blokada usvojen tek nekoliko sati prije isteka krajnjeg roka.