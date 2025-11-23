Plenković razgovarao sa Zelenskim: 'Trumpov plan je suprotan ustavu Ukrajine...'

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u Beču na panelu "Prema novom europskom samopouzdanju“, održanom u dvorcu Hofburg, piše HRT. Na panelu je sudjelovao s predsjednikom Vlade Luksemburga Lucom Friedenom. Riječ je o završnom panelu trodnevne međunarodne konferencije posvećene budućnosti Europe.

Plenković je u izjavi za novinare rekao da su raspravljali o temeljnim izazovima s kojima se Europa suočava, među kojima su sigurnost, energetika, konkurentnost, pregovori o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije te pitanje proširenja.

Kazao je kako je telefonski razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o američkom planu za kraj rata u Ukrajini. Naglasio je kako je izrazito problematično da se po predloženom mirovnom planu za okončanje rata u Ukrajini čak tri regije prepuštaju Rusiji.

- To je suprotno ustavu Ukrajine, ide se u kršenje načela teritorijalnog integriteta - rekao je.

Plenković je rekao kako su ovi razgovori održani i uoči sastanka Europske unije i Afričke unije koji se sutra održava u Luandi. Najavio je i sazivanje sastanka na razini europskih čelnika, na kojem će se raspravljati o pozicijama Ukrajine te analizirati sadržaj i implikacije predloženog plana.

Naglasio je kako je važno uskladiti stavove europskih lidera te osigurati jedinstven pristup u daljnjim razgovorima o sigurnosti i stabilnosti na europskom kontinentu. Plenković je istaknuo da Hrvatska ostaje čvrsta u potpori Ukrajini u ovom osjetljivom trenutku te ponovno potvrdio predanost pravednom i trajnom miru.