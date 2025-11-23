Obavijesti

News

Komentari 5
AMERIČKI PLAN

Plenković razgovarao sa Zelenskim: 'Trumpov plan je suprotan ustavu Ukrajine...'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Plenković razgovarao sa Zelenskim: 'Trumpov plan je suprotan ustavu Ukrajine...'

Najavio je i sazivanje sastanka na razini europskih čelnika, na kojem će se raspravljati o pozicijama Ukrajine

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u Beču na panelu "Prema novom europskom samopouzdanju“, održanom u dvorcu Hofburg, piše HRT. Na panelu je sudjelovao s predsjednikom Vlade Luksemburga Lucom Friedenom. Riječ je o završnom panelu trodnevne međunarodne konferencije posvećene budućnosti Europe.

Plenković je u izjavi za novinare rekao da su raspravljali o temeljnim izazovima s kojima se Europa suočava, među kojima su sigurnost, energetika, konkurentnost, pregovori o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije te pitanje proširenja.

Kazao je kako je telefonski razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o američkom planu za kraj rata u Ukrajini. Naglasio je kako je izrazito problematično da se po predloženom mirovnom planu za okončanje rata u Ukrajini čak tri regije prepuštaju Rusiji.

- To je suprotno ustavu Ukrajine, ide se u kršenje načela teritorijalnog integriteta - rekao je.

Plenković je rekao kako su ovi razgovori održani i uoči sastanka Europske unije i Afričke unije koji se sutra održava u Luandi. Najavio je i sazivanje sastanka na razini europskih čelnika, na kojem će se raspravljati o pozicijama Ukrajine te analizirati sadržaj i implikacije predloženog plana.

Naglasio je kako je važno uskladiti stavove europskih lidera te osigurati jedinstven pristup u daljnjim razgovorima o sigurnosti i stabilnosti na europskom kontinentu. Plenković je istaknuo da Hrvatska ostaje čvrsta u potpori Ukrajini u ovom osjetljivom trenutku te ponovno potvrdio predanost pravednom i trajnom miru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Otkrivena je misteriozna špilja u podmorju Kornata: 'Ulaz joj je skriven, dvorane su pune siga!'
JAMA NA BRAKU OD LONČE

Otkrivena je misteriozna špilja u podmorju Kornata: 'Ulaz joj je skriven, dvorane su pune siga!'

Impresivni stalaktiti dokaz su da su jama, kao i taj dio Jadrana, u povijesti bili na suhom. Uvjeti u njoj su ekstremni, kao u najvećim morskim dubinama. Do nje su mogli samo s posebnom opremom
Udala se kćer Marina Miletića
SRETNE VIJESTI

Udala se kćer Marina Miletića

Saborski zastupnik Marin Miletić je kćeri dobio sa suprugom Danijelom, koja je preminula 2021. nakon duge bolesti
Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti
'GOL NAS NAPADAO'

Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu dviju ženskih osoba starosti 40 i 61 godinu osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, rekla je policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025