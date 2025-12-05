Obavijesti

OTKRIO O ČEMU SU RAZGOVARALI

Plenković s obitelji kod pape Lava XIV.: 'Bilo bi nam iznimno drago da posjeti Hrvatsku...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Andrej Plenkovic/Facebook, Vatican Media

Razgovarali smo o globalnim izazovima koji od nas traže čvrsto zalaganje za mir, demokratske vrijednosti, solidarnost i poštovanje međunarodnog prava, poručio je Plenković...

"Iznimna mi je čast bila sastati se u Vatikanu sa Svetim Ocem papom Lavom XIV., koji je u srcima i molitvama hrvatskog naroda i katolika dijem svijeta", poručio je u objavi na društvenim mrežama hrvatski premijer Andrej Plenković.

Plenković je s obitelji pozirao s papom...

- Potvrdili smo izvrsne odnose Hrvatske i Svete Stolice i nastavak redovitog dijaloga Vlada Republike Hrvatske i HBK o svim važnim pitanjima za Katoličku Crkvu. Razgovarali smo o globalnim izazovima koji od nas traže čvrsto zalaganje za mir, demokratske vrijednosti, solidarnost i poštovanje međunarodnog prava. Istaknuli smo važnost što skorijeg okončanja rata u Ukrajini i postizanja pravednog mira te se založili za stabilizaciju prilika na Bliskom istoku. Naglasio sam i potrebu pružanja podrške nama susjednoj Bosni i Hercegovini, u kojoj su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda - poručio je Plenković...

Za kraj je izrazio želju da papa posjeti Hrvatsku...

- Bilo bi nam iznimno drago da papa Lav XIV. posjeti Hrvatsku, što bi dodatno osnažilo višestoljetnu povezanost Katoličke Crkve i hrvatskoga naroda - napisao je Plenković.

Podsjetimo kako se Plenković u četvrtak susreo s vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom, s kojim je također razgovarao o ratu u Ukrajini, situaciji u BiH...

