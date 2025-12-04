Obavijesti

SASTANAK S KARDINALOM

Plenković u Vatikanu: Poziv na pravedan mir u Ukrajini i ravnopravnost naroda u BiH

HINA
Zagreb: Dolazak ministara na 131. sjednicu Vlade RH

Premijer i vatikanski državni tajnik razgovarali su o ratu u Ukrajini, europskoj perspektivi jugoistočne Europe i položaju triju konstitutivnih naroda u BiH, a potvrđeni su i izvrsni odnosi Hrvatske i Svete Stolice.

Premijer Andrej Plenković i vatikanski državni tajnik, kardinal Pietro Parolin, pozvali su u četvrtak u Vatikanu na pravedan mir u Ukrajini i ravnopravnost svih triju naroda u BiH. 

Predsjednik hrvatske vlade započeo je u četvrtak službeni posjet Svetoj Stolici sastankom s državnim tajnikom, kardinalom Pietrom Parolinom s kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, okončanju rata u Ukrajini te o europskoj perspektivi država jugoistočne Europe s naglaskom na BiH.

Plenković i Parolin istaknuli su važnost što skorijeg okončanja rata u Ukrajini i postizanja pravednog, održivog mira koji će jamčiti ukrajinski suverenitet i temeljna načela međunarodnog prava.

Nagalsili su i potrebu pružanja jasne europske perspektive državama jugoistočne Europe, s naglaskom na Bosnu i Hercegovinu, u kojoj je ključno osigurati ravnopravnost triju konstitutivnih naroda.

Tijekom razgovora potvrđeni su izvrsni odnosi Hrvatske i Svete Stolice te kontinuirani dijalog hrvatske vlade i HBK o svim važnim pitanjima za Katoličku Crkvu i vjernike u Hrvatskoj.

Premijer je također izvijestio kardinala Parolina o aktivnostima koje vlada provodi na obnovi sakralnih objekata nakon potresa, osobito na obnovi zagrebačke katedrale.

Plenkovića će sutra primiti papa Lav XIV. 

