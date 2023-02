Plenković o slučaju 'Zambija': Politizacija ove teme očito služi za samopromociju nekih ljudi...

Hrvatska će, a osobito Vlada, štititi prava i interese svojih državljana koji su trenutno u Zambiji, radimo to od trenutka kad smo saznali za taj slučaj i njihovo pritvaranje i činit ćemo to i dalje bez presumiranja ičije krivnje. Zgroženi smo i najoštrije osuđujemo retoriku i poteze onih koji bez dokaza prosuđuju, stigmatiziraju i prokazuju, to je neodgovorno i opasno ponašanje motivirano netrpeljivošću i mržnjom, poručio je na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković.

Politizacija ove teme, naglasio je, očito služi za samopromociju pojedinaca i stjecanje vidljivosti određenih stranaka.

PRATITE UŽIVO:

- Ovaj puta to rade pod krinkom zaštite djece u Africi i prava djece iz afričkih zemalja koja su već prošla proces posvajenja, stekla naše državljanstvo i žive u Hrvatskoj, govori se o navodnoj dobrobiti te djece, a s druge se strane olako, bez dokaza insinuira da su njihovi roditelji trgovci ljudima. Ovakva retorika je dovela do toga da ta djeca na ulici i u školi doživljavaju uvredljive komentare, da ih se naziva kupljenima i otetima - rekao je Plenković i pozvao građane da ne dozvole da manipulacije i govor mržnje budu glasniji od dobrobiti te djece.

- Ako je u tim postupcima bilo nepravilnosti, o tome će odlučivati nadležna hrvatska tijela, a nedostatke za koje smo svjesni da postoje adresirat ćemo kroz izmjene zakonodavstva. Vlada će u skladu sa zakonima štititi interese te djece, ona su hrvatski državljani, jednakopravni članovi našeg društva i imaju pravo na obitelj i sigurnost. Jednako tako ćemo štititi svakog našeg državljanina na pravično suđenje i humano postupanje i u Hrvatskoj i u inozemstvu - naglasio je.

Podsjetio je na prošlotjedno Europsko vijeće na kojem je sudjelovao i ukrajinski predsjednik Zelenski.

- Iskazali smo daljnju potporu Ukrajini, bio je niz susreta, podrške, veliko jedinstvo među europskim liderima, razgovarali smo o zajedničkim naporima u uvjetima krize - poručio je.

Plenković se osvrnuo i na zimske prognoze Europske komisije.

- Hrvatska će u 2022. po njihovoj analizi doseći 6,3 posto realnog rasta. Tu bismo bili na 4. mjestu na razini EU, iza Irske, Portugala i Malte i to je dvostruko brži rast od prosjeka EU. Ono što je također dobro je i projekcija Komisije za 2023. koja govori o tome da će Hrvatska ostvariti rast od 1,2 posto - rekao je.

Još je jednom izrazio sućut obitelji pokojnog Miroslava Ćire Blaževića te čestitao novom zagrebačkom nadbiskupu.

- Čestitamo Draženu Kutleši koji je imenovan kao zagrebački nadbiskup. Želimo mu uspjeh i veselimo se nastavku suradnje - poručio je Plenković.

Najčitaniji članci