'Imamo bijedan sustav u kojem premijer nagrađuje one koji su ulovljeni s prstima u pekmezu'

Javnost nije zaboravila aferu "najbrži prst", poznatu i pod nazivom "Softver", kojom je napravljena šteta za Državni proračun. Zanimljivo, osim najbržeg prsta, svi uključeni su povezani i istom stranačkom iskaznicom. Nažalost, do ovih spoznaja se došlo tek nakon što je sve počeo razotkrivati Ured europskog tužitelja, stoga i dalje ostaje pitanje što je za to vrijeme radio DORH, poručila je u Saboru zastupnica Kluba za pravednu Hrvatsku Ružica Vukovac.

Predsjednik Vlade kompromitiran je brojnim SMS porukama svojih najbližih suradnika, koji su i sami koruptivno nastupali prema direktorima javnih poduzeća, a iz te prepiske vidljiva je sva bijeda sustava i prakse u kojoj se promovira stranačko zapošljavanje i protuzakonito postupanje, naglasila je Vukovac.

- I ovdje ostaje upitnik o radu DORH-a te je li utjecaj politike zaustavljao pojedine izvide i procese - kazala je.

Podsjetila je kako je Krešimira Jakupčića, osumnjičenog u aferi "Vjetroelektrane", zamijenio Nediljko Dujić, optuženog za nezakonito primanje naknada u raznim tijelima.

- Je li to bio test kojeg je uspješno položio i kao nagradu dobio utjecajno mjesto u Hrvatskim šumama? Vrlo moguće. Jednako tako se ovih dana i hrvatsko selo pita je li Uskokov osumnjičenik, nedavno imenovani član Odbora za praćenje zajedničke poljoprivredne politike, Velimir Žunac, pravomoćno osuđen za malverzacije, zlouporabu položaja i ovlasti, nezakonito trošenje novca EU fondova, isto položio ispit na prethodnom mjestu pa sad smije kontrolirati trošenje europskih sredstava za poljoprivredu - pita se zastupnica pa podsjeća i na slučaj u kojem su sudjelovali ministrica poljoprivrede Marija Vučković i bivši ministar Zdravko Marić i osigurali privatnoj tvrtki sirovine u vrijednosti 25 milijuna eura, a nakon čega je tvrtka otišla u stečaj.

- Nedavno objavljena poruka bivšeg šefa Hrvatskih šuma ministrici Vučković otvara nova neugodna pitanja. Iz te prepiske jasno je da su znali kako je poslovanje tvrtke Cedar rizično, ali kad imaš zaštitu stranke na vlasti, nebo je granica. Ne znam slaže li se glavna državna odvjetnica s ovakvim pristupom nagrađivanja od strane premijera onih čije je procesuiranje zataškano ili onih koje je svojedobno procesuirala i to zbog dugih prstiju u tegli s javnim novcem, no i nakon njenog boravka u Saboru to će ostati nepoznanicom - zaključila je.

