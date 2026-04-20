Plenković se sastao s američkim predstavnikom pri NATO-u: Moderniziramo našu vojsku

Premijer Andrej Plenković sastao se s američkim predstavnikom pri NATO-u. Plenković i Matthew Whitaker su razgovarali o stanju u svijetu te modernizaciji hrvatske vojske, ali i potrošnji na obranu koja je važna stavka za dobre odnose s Trumpovom Amerikom.

- Sastao sam se s Matthewom Whitakerom, američkim veleposlanikom pri NATO-u. Razgovarali smo o globalnim sigurnosnim izazovima, kao i o političkoj i sigurnosnoj situaciji u jugoistočnoj Europi. Ponovno smo potvrdili predanost Vlade RH jačanju transatlantskog partnerstva te nastavku modernizacije Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz povećanje obrambenih izdvajanja - objavio je premijer.

Sastanak se dogodio u jeku tenzija u transatlasnkoj alijansi. Američki predsjednik je više puta kritizirao NATO saveznike, prvo da se šlepaju, ali i da mu nisu htjeli pomoći u deblokadi Hormuškog tjesnaca koji je prije napada na Iran bio otvoren za plovidbu.