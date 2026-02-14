Plenković se susreo s glavnim Orbanovim protivnikom

Tijekom Münchenske sigurnosne konferencije premijer Andrej Plenković susreo se s Péterom Magyarom, najpopularnijim mađarskim oporbenim političarem i izazivačem Viktora Orbána na parlamentarnim izborima koji će se održati u travnju ove godine.

- Tijekom Münchenske sigurnosne konferencije s predsjednikom stranke TISZA Péterom Magyarom razgovarali smo o bilateralnim odnosima, predstojećim izborima u Mađarskoj i globalnim sigurnosnim izazovima, osobito o važnosti postizanja održivog mira u Ukrajini. Hrvatska s Mađarskom želi graditi dobrosusjedske odnose te rješavati otvorena pitanja - objavio je premijer na X-u.

Susret premijera i oporbenog Magyara koji ima realne šanse detronizirati Orbana dolazi u trenutku mađarskog energetskog širenja i energetskih zavrzlama nastalih Trumpovim sankcijama svima koji nabavljaju ruske energente.

Bivši član mađarske vladajuće stranke Fidesz i bivši suprug nekadašnje ministrice pravosuđa Judit Varge, Magyar je privukao pozornost na nacionalnoj razini kada je u veljači 2024., usred skandala oko predsjedničkog pomilovanja, javno objavio ostavku na sve dužnosti povezane s vladom, izrazivši duboko nezadovoljstvo načinom na koji Fidesz upravlja državom.

Dana 15. ožujka 2024. najavio je namjeru osnivanja nove političke platforme za građane nezadovoljne i vladom i establišmentom oporbe. Preuzeo je vodstvo dotad malo poznate stranke Poštovanje i sloboda (Tisztelet és Szabadság; TISZA), postavši najistaknutiji oporbeni čelnik. Na izborima za Europski parlament 2024. njegova je stranka osvojila drugo mjesto iza Fidesza, dobivši gotovo 30 posto glasova, što je najveći broj i postotak glasova za neku stranku izvan Fidesza od 2006. godine. Za sebe kaže da je „kritični” proeuropski i konzervativni liberal. Kritizirao je konfrontacijski stav Orbanove vlade prema institucijama EU-a te njezine bliske odnose s Rusijom.

Tijekom nacionalne komemoracije 15. ožujka 2025., kao i na sedmom velikom prosvjedu, Magyar je nosio tradicionalno odijelo Bocskai, stil koji se u Mađarskoj često povezuje s konzervativnom i domoljubnom simbolikom.

Nešto manje od dva mjeseca prije izbora u Mađarskoj 12. travnja, stranka Tisza koju vodi Péter Magyar u anketama ima prednost pred Orbanovim Fideszom. Prvi put od 2010. godine promjena vlasti čini se doista mogućom.