'Idemo li na izvanredne izbore? Još uvijek nismo u toj fazi...'

Nismo još u toj fazi, poručio je premijer Andrej Plenković na pitanje idemo li na izvanredne izbore. Osvrnuo se i na štrajk prosvjednih sindikata te im poručio:

- Ucjena nema, rješenja ima. Razgovarat ćemo - kazao je premijer.

Koja su to rješenje nije želio otkriti. Na pitanje je li Vlada spremna ponuditi više od 4 posto, odgovorio je:

- Razgovarat ćemo, imamo neke ideje za koje mislimo da bi mogle biti dobre - kazao je.

Ponovio je kako ne vidi nikakav trenutni razlog za štrajk.

- Tvrdim da u mandatu ove Vlade su plaće dignute između 15 i 17 posto. Neću nabrajati ono što su napravili oni koji su vodili Hrvatsku prije nas tj. koliko su smanjili plaće i ukinuli prava. Mislim da je dobra volja ove Vlade, prema svim zaposlenicima u Hrvatskoj pa i onima u javnom i državnom sektoru, više nego jasna. Mi sve njih jednako respektiramo. Vlada smo koja vodi računa o cijeloj ekonomskoj politici i fiskalnoj konsolidaciji - kazao je.

Naveo je da će takvim pristupom nastaviti. Pozvao je sindikate na dijalog, a sve političke stranke da zauzmu realan pristup rješavanja problema. Na pitanje je li opcija da se traži procjena suda je li štrajk zakonit, odgovorio je:

- Vidjet ćemo to. Operativno politički nije bilo niti jednog opravdanog razloga za štrajk, pogotovo ne u mjesecu kad su naši učitelji profesori, čiji posao respektiramo i cijenimo, dobili veću plaću nego za mjesec prije. To je malo neobično. Nema ničega što gori, da bi štrajk morao cirkularno trajati. Razumijem ga kao sindikalnu inicijativu da se kreira pritisak, ali on objektivno po svim mogućim kriterijima se nije trebao dogoditi, jer je dijalog trajao i ponude koje su bile na stolu su bile ozbiljne. Mi ćemo pronaći rješenja koja su dobra - poručio je.

Pozvao je učitelje i profesore da se posvete onime što je bitno, a to je obrazovanje naše djece. Na pitanje je li spreman povećati koeficijente ali u nekom manjem postotku, uzvratio je:

- Kazat ćemo, strpite se do sutra - kazao je Plenković.

Je li vladajuća većina i dalje 82 zastupnika, odgovorio je "koliko ja vidim je". S partnerima kaže nije razgovarao, ali bit će razgovora.

Plenković se kratko osvrnuo i na slučaj silovanja maloljetnice u Zadru tj. na odluku suda da se mladići optuženi za silovanje puste da se brane sa slobode. Rekao je kako ministar pravosuđa jasno rekao stav Vlade i da ga on u potpunosti dijeli.

I dok se poslodavci bune oko izmjena zakona vezanih uz mirovinsku reformu, kojom se omogućava rad do 68. godina onima koji to žele, Plenković smatra da se to ljudima treba omogućiti. .

Pogledajte video:

Premijer Andrej Plenković stigao na klub HDZ-a u Sabor Reporter: Snježana Krnetić Posted by 24sata Politiko on Tuesday, 15 October 2019

...