Plenković sudjelovao na prvom sastanku između EU i Egipta

Piše HINA,
Plenković sudjelovao na prvom sastanku između EU i Egipta
Foto: Andrej Plenković/X

Hrvatski premijer Andrej Plenković sudjelovao je u srijedu navečer na prvom sastanku na vrhu između Europske unije i Egipta.

- Održali smo radni susret s egipatskim predsjednikom Abdulom Fattahom al-Sisijem u kontekstu jačanja suradnje između EU-a i Egipta, osobito u području sigurnosti, suzbijanja ilegalnih migracija, trgovine i energetike - objavio je Plenković na X-u.

SASTAO SE S MACUTOM Plenković: 'S Amerikom smo radili na odgodi sankcija NIS-u'
Plenković: 'S Amerikom smo radili na odgodi sankcija NIS-u'

Plenković dodaje da su pozdravili i donošenje novog Pakta za Mediteran kao važnog strateškog okvira.

- U tom kontekstu i Hrvatska će dati dodatan doprinos kao predsjedavajuća skupinom EU MED 9 i Inicijativom triju mora - kaže Plenković.

Dodao je da je na samitu bilo riječi i o provedbi prve faze dogovora o prekidu vatre Izraela i Hamasa i pružanju daljnje pomoći stanovništvu u Gazi.

PRISTUPNI PREGOVORI Plenković: 'BiH je vrlo blizu početku pregovora s EU-om'
Plenković: 'BiH je vrlo blizu početku pregovora s EU-om'

- Zalažemo se za nastavak dijaloga kako bi se postigao dugoročni mir i stabilnost - rekao je Plenković.

