Plenković sudjelovao na prvom sastanku između EU i Egipta

Hrvatski premijer Andrej Plenković sudjelovao je u srijedu navečer na prvom sastanku na vrhu između Europske unije i Egipta.

- Održali smo radni susret s egipatskim predsjednikom Abdulom Fattahom al-Sisijem u kontekstu jačanja suradnje između EU-a i Egipta, osobito u području sigurnosti, suzbijanja ilegalnih migracija, trgovine i energetike - objavio je Plenković na X-u.

Plenković dodaje da su pozdravili i donošenje novog Pakta za Mediteran kao važnog strateškog okvira.

- U tom kontekstu i Hrvatska će dati dodatan doprinos kao predsjedavajuća skupinom EU MED 9 i Inicijativom triju mora - kaže Plenković.

Dodao je da je na samitu bilo riječi i o provedbi prve faze dogovora o prekidu vatre Izraela i Hamasa i pružanju daljnje pomoći stanovništvu u Gazi.

- Zalažemo se za nastavak dijaloga kako bi se postigao dugoročni mir i stabilnost - rekao je Plenković.