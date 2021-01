Andrej Plenković je komentirao slučaj HDZ-ova zastupnika, Žarka Tušeka, kojeg je nezavisni Viktor Šimunić iz Oroslavja optužio da ga je pokušao kupiti, a 24sata je objavio snimke na kojima se čuje kako mu Tušek nudi razne funkcije, ali i ilegalno financiranje kampanje.

- To je bila jedna gruba politička pogreška, ne znam kako mu se to dogodilo, on je preiskusan političar, da ode na sastanak i završi ovako kako je završilo. Ne ulazim u namjere gospodina koji je očito namamio i njega i gradonačelnika Oroslavja. Vidi se da ga gospodin s kojim razgovara dovodi u ovu situaciju. Politička greška koja se nije smjela dogoditi - rekao je Plenković i dodao da je Šimunić navodio Tušeka i da je bilo napravljeno s predumišljajem, te da je Tušek ispao naivan.

- Radari u klijetima ne funkcioniraju baš, nema signala. Gotovo mi je nevjerojatno da se takvo što dogodilo. Ne vidim koja bi bila politička poveznica s gospodinom s kojim se sastao. Pogreška. Ne znam kako se doveo do toga da sjedi u istoj sobi s gospodinom. Politički je pogriješio. Nije mu se to trebalo dogoditi, a ovo o čemu se razgovaralo uopće nije tema - nastavio je Plenković.