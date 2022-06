Plenković: 'Treba nam ogromna metla, možda i bager da zakopamo Milanovićevu štetu'

Europsko vijeće danas je podržalo članstvo Hrvatske u europodručju s prvim siječnjem 2023., izvijestio je u petak iz Bruxellesa premijer Andrej Plenković.

- Ovime smo ostvarili jedan od strateških ciljeva Vlade, našeg programa. Ispunili smo sve kriterije, uvjete, prošli sve moguće filtere - rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na ulazak u schengensko područje.

- Utvrdili smo da će nakon što francusko predsjedanje već idućeg tjedna staviti na dnevni red Vijeća, odluku o ispunjavanju uvjeta Hrvatske za Schengen pošalje u Europski parlament pa najesen očekujemo pozitivno mišljenje EP-a i konačnu odluku Vijeća - rekao je Plenković.

- To znači da je ovo godina isporuke, dublje integracije Hrvatske u EU. Hrvatska je visoko eurizirana zemlja, skoro 75 posto depozita štediša već sada je u eurima, velika većina kredita je u eurima, imamo dvije trećine trgovinske razmjene s članicama eurozone, gotovo dvije trećine turista su građani članica eurozone i to znači da će se ovakva pozitivna ekonomska i financijska vijest odraziti i na ukupnu reputaciju i rejting Hrvatske. To će imati, siguran sam, odlične reperkusije na naš kreditni rejting. Postajemo zanimljivi i ulagačima kojima možda dosad zbog toga nismo bili, a u konačnici naša otpornost na sve moguće krize koje dolaze bit će puno snažnija i jača članstovm u eurozoni - dodao je Plenković.

Komentirao je i izjave predsjednika Zorana Milanovića kojeg je nazvao izdajnikom.

- Ja mislim da je veleizdajnik je onaj koji odlazi Komšiću u kampanju u Sarajevo - rekao je Plenković.

- On nema apsolutno nikakvog znanja kako se napreduje prema statusu kandidata u EU. Nije o tome mnogo znao ni prije, ne zna ni sada. Floskule koje nastoji baciti u eter imaju jedan cilj – štetiti interesima nama i Hrvatima u BiH”, rekao je Plenković te dodao: “Ja to nazivam štetoničkom politikom. Kad netko u nekoliko mjeseci izvrijeđa SAD, EU, predsjednicu EK-a, uvrijedi BiH, prije svega Bošnjake u BiH, onda je rezime te štetočinske politike toliko velik da nama treba velika metla, gotovo bager da sve to štetočinstvo duboko zakopamo i zabetoniramo u neko sklonište - rekao je.

- Nakon prijetnji Finskoj i Švedskoj, sad je pobjegao od svojih riječi. Razmjeri reputacijske štete za Hrvatsku, prije svega za njega, ali on je kompletno nebitan, on je ovako i onako izoliran, su jako veliki. Na sreću, postoje Vlada, odgovorna politika i naša postignuća. Razlika između naših postignuća i njegovih rušenja je sada tako velika da je vidi i onaj koji ne zna baš ništa o vanjskoj politici - dodao je Plenković.

Poslao je i poruku Milanovićevim suradnicima.

- Pozivam ih, to su ljudi koje ja dobro znam i dosta su ozbiljni ljudi, da se maknu od njega - rekao je Plenković i dodao:

- Milanović nam šteti, a hrvatska Vlada čisti to smeće iza njega. Ljudi koji su oko njega, bolje da se miču - zaključio je.

