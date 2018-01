Plenković: Tu nema cenzure, volim humoristični pristup...

Di su pare, upitao je premijera Andreja Plenkovića na aktualcu u srijedu šef SDP-a Davor Bernardić pa napravio podužu, dramatičnu pauzu, trenutak šutnje. Nije mislio 'Di su državne pare?' nego popularna Facebook stranica. "Oprao" ga je da provodi cenzuru.

- Di su pare? Di je Pretjerivač? Ministarstvo ljubavi? Ako John Oliver na HBO-u, na krajnje urnebesan način može dati osvrt na Trumpa, zašto Facebook stranica "Di su pare" ne može? - upitao je Bernardić poručivši Plenkoviću da Vlada ne smije zabraniti i zagušivati satiru te zabranjivati Facebook stranice.

Plenković je odbacio te optužbe naglasivši da Vlada ne može utjecati na Facebook stranice, kao niti da njegovi ministri ne mogu uređivati program HRT-a. Poručio je da ministar branitelja Tomo Medved HRT-u nije poslao nikakav dopis ne bi li maknuo s njihova programa film "Ministarstvo ljubavi."

Cenzure u Hrvatskoj, naglasio je, nema. A jedva je dočekao da malo bocne Bernardića.

- Ne znam je li vaše pitanje plod team buildinga ili velike analize stanja društva - spustio mu je Plenković.

- Veliki sam pobornik humorističnog pristupa politici i bilo kojem drugom aspektu hrvatskog društva - rekao je.

Hajdaš Dončić: Vaš mandat obilježen je makro, mezo i mikro uhljebima

Ni SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić nije propustio priliku spustiti Plenkoviću. Unaprijed mu se ispričao što mu nije poslao pitanje kako bi se mogao pripremiti, aludirajući na to kako su HDZ-ovci od svojih zastupnika sami naručili što da ih se pita. Poručio mu je kako je njegov mandat obilježen makro, mezo i mikro uhljebima.

Sabina Glasovac, također iz SDP-a, govorila je o nasilju nad ženama osvrnuvši se na slučaj Požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića i na izjavu ministrice demografije Nade Murganić koja je rekla kako je 'to tako u braku'. Pitala je Plenkovića je li mu neugodno zbog te izjave, no on je, po tko zna koji put, stao u njezinu obranu rekavši kako je izjava bila nespretna. Što se tiče Tomaševića, istaknuo je kako su ga isključili iz stranke.

- Poslali smo poruku da osuđujemo svako nasilje i da ga ne kanimo tolerirati. Nemamo niti mrvicu razumijevanja i učinit ćemo sve da stanemo na kraj tom jednom groznom fenomenu koji je prisutan u društvu - naglasio je te dodao kako je još prošle godine rekao da će ratificirati Istanbulsku konvenciju.

Šef Mosta i donedavni HDZ-ov koalicijski partner, Božo Petrov, premijera je pitao vezano za otkup udjela INA-e od MOL-a te koliko će koštati savjetnici po tom pitanju. Plenković je istaknuo da su dobili sedam ponuda te da će odabrati najbolju ponudu, najbolju svjetsku kuću, ali nije otkrio koliko će to koštati.

Hasanbegović napao ministricu obrazovanja

Zlatko Hasanbegović iz Neovisnih za Hrvatsku žestoko je opleo po ministrici obrazovanja Blaženki Divjak, ali i Borisu Jokiću i Nenadu Budaku zbog kurikuluma povijesti. Pitao ju je kada će raspisati javni natječaj za novu radnu skupinu za povijest koja će sastaviti novi kurikulum.

- Povjesničari su taj kurikulum ocijenili promašajnim, neprovedivim i nepopravljivim. Izvukli ste iz naftalina članove po ideološko-interesnom ključu dekretirane Jokić-Budakove stručne radne skupine za povijest i pozvali ih da nastave sa radom. Neki se od tih članova sada, uz pomoć vama odanih činovnika, šuljaju po školama predstavljajući nedonošće od kurikula povijesti šireći strah i smutnju među nastavnike - poručio je Hasanbegović.

Ministrica mu je poručila da nije u redu da tako etiketira ljude koji su radili na tim dokumentima.

Osim oporbe, i Kažimir Varda iz stranke Milana Bandića obrušio se na Divjak zbog uvođenja informatike i nabave računala. Zanimalo ga je koliko to košta.

- Uvođenje obavezne informatike u škole je imperativ jer živimo u 21. stoljeću. Hrvatska nije ulagala u opremu u školama zadnjih 10-ak godina. U rebalansu proračuna je osigurano 10,5 milijuna kuna za nabavu računala. Škole su dobile upute da provedu javnu nabavu i dobile su od devet do 60.000 kuna - rekla je Divjak.

Kujundžić o bolesnoj djeci: Izazov je lijekove osigurati svima

Goran Beus Richembergh (GLAS) ministra zdravstva Milana Kujundžića prozvao je zbog licemjerstva. Istaknuo je kako uvodi nedopustivi princip milosrdnog zdravstva u kojem građani skupljaju novac za liječenje djece oboljele od spinalne mišićne atrofije i neuroblastoma.

Kujundžić mu se zahvalio što brine o bolesnoj djeci.

- Izazov je u svijetu osigurati lijekove svima. Ma kako nam bilo teško, uspijevamo se nositi i glede solidarnosti, dostupnosti i kvalitete hrvatske medicine. Vlada pokazuje izrazitu senzitivnost i brzo djelovanje. Ovaj model je samo jedan od oblika osiguravanja lijekova koji je uvriježen u svijetu - rekao je Kujundžić.