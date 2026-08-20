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BOLJA OD PROŠLE

Plenković: Turistička sezona je ispunila očekivanja

Piše HINA,
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Plenković: Turistička sezona je ispunila očekivanja
Zagreb: 194. Sjednica Vlade RH | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Dodao je da podaci porezne uprave pokazuju da je sezona bolja i po prihodima, a jednako ukazuju i podaci o povećanom prometu na autocestama i zračnim lukama te pojačanom pomorskom prometu

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković ocijenio je na sjednici vlade da je turistička sezona ispunila očekivanja.

U uvodnom govoru na sjednici Vlade ustvrdio je da je ova turistička sezona bolja od prošlogodišnje, što je potkrijepio i podacima.

“Jučer nas je ministar Glavina na užem kabinetu izvijestio o podacima za prvih sedam mjeseci, dakle 12,4 milijuna dolazaka, 59,1 milijun noćenja, to je u odnosu na lanjsku rekordnu turističku sezonu rast od jedan posto u dolascima i noćenjima, dakle ova je turistička sezona bolja od prošlogodišnje”, rekao je Plenković.

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Dodao je da podaci porezne uprave pokazuju da je sezona bolja i po prihodima, a jednako ukazuju i podaci o povećanom prometu na autocestama i zračnim lukama te pojačanom pomorskom prometu. 

“Turistička sezona je, možemo reći, ispunila očekivanja da bude nešto bolja nego što je bila ona prošle godine”, kazao je.

Premijer je također izrazio nadu da će se nastaviti trend smanjenja inflacije koja je u srpnju iznosila 3,6 posto, upozorivši pritom da su kriza i rat na Bliskom istoku i dalje najveći problem svjetskog gospodarstva.

Podsjetivši da trend smanjenja inflacije traje već četiri mjeseca, premijer je istaknuo da cijene energenata, osobito dizela rastu na svjetskim burzama zbog krize i rata na Bliskom istoku, što se vidi i u vladinim interventnim cijenama goriva.

“Vlada i dalje donosi odluke, sada na tjednoj bazi, o primjeni mjera sniženja cijena, mi ćemo to činiti i dalje (...) Ova kriza i rat na Bliskom istoku i nemogućnost izlaska iz Hormuškoga tjesnaca i dalje je najveći problem za svjetsko gospodarstvo u smislu energetike”, kazao je predsjednik vlade, najavivši tako nastavak regulacije maloprodajnih cijena motornih goriva i plina.

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