Plenković tvrdi: Za razliku od Milanovića, ja njegovu obitelj ne želim i neću komentirati

Nitko neće moći biti netaknut rastom cijena energenata i zbog toga je i današnji sastanak važan, kao i sve aktivnosti koje smo poduzeli - rekao je Plenković.

- Izazovi su veliki, situacija je takva da zahtijeva dnevni angažman svih nas”, dodao je.

Komentirao je i rast cijena struje.

- Rast cijena struje je enorman. Kilovat sat je sedam puta skuplji nego lani, ne može to sve apsorbirati HEP. Mi ćemo zajedno sa županijama gledati da sve funkcionira, škole, fakulteti, vrići, različite druge institucije, pa i sami gradovi. Na tome radi ministar gospodarstva i drugi resori i stručnjaci iz HEP-a - kaže premijer.

Komentirao je i opoziv ministara Vilija Beroša i Grlića Radmana koje traži oporba. “Obranit ćemo Beroša sutra, a što se tiče Grlića Radmana, odgovorit ćemo, nastojat ćemo biti učinkoviti, ali obojicu ćemo obraniti.”

Priču s intervencijom Sanje Musić Milanović, predsjednikove supruge, premijer nije želio komentirati.

- Ja ne želim niti ću komentirati njegovu obitelj. Za razliku od njega (predsjednika Milanovića, op.a.), koji bezočno vrijeđa ne samo mene, članove Vlade, obitelj, majku, pokojnoga oca, mene osobno na način koji je snizio političku kulturu – ja ne želim niti ću komentirati njegovu obitelj u bilo kojem smislu. Imam tu liniju. To sam propustio učiniti u niz situacija do sada, u ovih zadnjih šest godina, pa tu praksu neću mijenjati ni danas, neka to drugi komentiraju. Važno je da ljudi vide razliku. Daleko smo mi od istoga - rekao je Plenković, prenosi N1.

