Plenković: 'Milanovićeve izjave nisam slušao. Njegova politika samo je na štetu Hrvatske'

To se sve događa zbog ruske agresije na Ukrajinu i poremećaja na tržištu. Nadam se da ćemo donijeti rješenje za naše građane, ali i za male distributere. Najosjetljivije skupine građana dobit će vaučere , rekao je premijer Andrej Plenković o cijenama goriva. O njima će vlada raspraviti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.

Premijer je danas gostovao u Osijeku gdje se sastao s gradonačelnikom Grada Osijeka Ivanom Radićem i županom Osječko-baranjske županije Ivanom Anušićem.

Premijer je objasnio kako je vlada pripremila pomoć za građane.

- Vlada je pripremila paket za više od 120.000 sugrađana i da je pokazala da je sustavno pomagala građanima zbog porasta cijene energenata - dodao je i rekao je kako u hrvatskim dućanima oskudice nema.

Prokomentirao je i novu verbalnu 'paljbu' predsjednika Zorana Milanovića u kojoj mu je poručio kako mu je žao što ga nije sreo na HOK-ovoj svečanoj akademiji. Rekao je kako to nije gledao.

- Jedino što je pokazao da je spreman je zloupotrijebiti Hrvate u BiH. Na NATO-u gdje se govorilo o Ukrajini on je govorio o BiH - rekao je.

Predsjednik je u stanju izvrijeđati, partnere, BIH kao zemlju i Bošnjake, ističe.

- Sve što je napravio. Dao je lažnu nadu našim ljudima tamo. Kad je prvi put ta ideja o blokadi Finske i Švedske bila na stolu, rekao sam, otiđi u Madrid, reci to - kazao je premijer.

Kaže kako je Milanović podupirao Komšića i da su Hrvati žrtve izbornog inženjeringa.

- To je politika koja samo šteti Hrvatskoj. Srećom ti ljudi znaju da postoji Vlada koja vodi politiku o nacionalnim interesima - kaže premijer.

- Ništa nije napravio. Imate nulu i štetu. Nije nitko ničega talac. On nema brige koliko će biti gorivo, koliko je nezaposlenih... To sve brine Vlada. Mi radimo ozbiljan posao, on šteti, to je razlika - dodao je Plenković.

- Ako netko vrijeđa, nemamo mi tu što puno komunicirati. Mi smo tu za hrvatske građane, za koga je on tu ne znam - poručio je premijer.

