Obavijesti

News

Komentari 1
VRIJEDAN PROJEKT

Plenković u Banjoj Luci položio kamen temeljac: Novi kulturno studentski centar za Hrvate

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Plenković u Banjoj Luci položio kamen temeljac: Novi kulturno studentski centar za Hrvate
Foto: x/andrej plenković

Centar vrijednosti 2 milijuna eura bit će mjesto susreta, obrazovanja i kulturnih događanja za hrvatsku zajednicu u Banjoj Luci, uz potporu Hrvatske Vlade od 950 tisuća eura.

Hrvatski premijer Andrej Plenković večeras je u Banjoj Luci položio kamen temeljac za izgradnju Kulturno-pastoralno-studentskog centra Petrićevac, projekta od strateške važnosti za Hrvate u Bosni i Hercegovini.

Centar, koji gradi Franjevački samostan Presvetog Trojstva, vrijedan je 2 milijuna eura, a Hrvatska Vlada ulaže gotovo milijun eura. Namijenjen je kao moderan i višenamjenski prostor za obrazovanje, kulturne i duhovne sadržaje, a posebno mladima i studentima.

EKOLOŠKI AKTIVISTI Radioaktivna 'dobrodošlica' za Plenkovića u Banjoj Luci: Stavili mu nuklearne bačve 'pred noge'
Radioaktivna 'dobrodošlica' za Plenkovića u Banjoj Luci: Stavili mu nuklearne bačve 'pred noge'

- Hrvatska Vlada želi pomoći BiH u svim aspektima, a posebno hrvatskom narodu, posebno u Banjaluci - rekao je Plenković, zahvalivši svima koji su sudjelovali u financiranju centra.

Premijer je posjetio i samostan Marija Zvijezda u Trapistima, gdje je podsjetio na važnost ulaganja Hrvatske u BiH i naglasio da će centar dugoročno biti važan za zajednicu Hrvata u Banjoj Luci.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović istaknuo je da Hrvati, iako malobrojni, uz podršku prijatelja u Republici Srpskoj mogu očuvati svoje vrijednosti te je naglasio važnost izgradnje mreže zajedničkog djelovanja.

posjet u Banjoj Luci Plenković: ‘Hrvatska neće odustati od Hrvata u BiH!’
Plenković: ‘Hrvatska neće odustati od Hrvata u BiH!’

Čović je naglasio da BiH treba unutrašnju stabilnost te da hrvatski narod ne bi mogao očuvati svoju konstitutivnost bez potpore Hrvatske i premijera Plenkovića. Dodao je da je centar na Petrićevcu 'sveto mjesto' za Hrvate.

Od 2016. godine, istaknuo je premijer, Hrvatska je osigurala gotovo 500 milijuna eura za Hrvate u BiH, a u 2025. samo u entitetu Republika Srpska poduprli su 70 projekata, od kojih su dva proglašena strateškim: centar u Petrićevcu i Muzejsko-galerijski prostor u trapističkom samostanu Marija Zvijezda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala
AFERA GEODEZIJA

Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala

U aferi Geodezija ispitana je i ministrica Nina Obuljen Koržinek koja je u početku branila svog pomoćnika Trupkovića. On joj je, prema porukama koje su pronašli istražitelji, od prvog dana radio iza leđa
Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'
DOZNAJEMO

Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'

Pokupec je susjedu zaprijetio tijekom svađe, pa ga je susjed prijavio
EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'
UŽAS U SL. BRODU

EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'

U čamcu koji se jutros prevrnuo u Slavonskom Brodu, prema posljednjim informacijama, bilo je 13 osoba....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025