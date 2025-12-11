Plenković u Banjoj Luci položio kamen temeljac: Novi kulturno studentski centar za Hrvate

Hrvatski premijer Andrej Plenković večeras je u Banjoj Luci položio kamen temeljac za izgradnju Kulturno-pastoralno-studentskog centra Petrićevac, projekta od strateške važnosti za Hrvate u Bosni i Hercegovini.

Centar, koji gradi Franjevački samostan Presvetog Trojstva, vrijedan je 2 milijuna eura, a Hrvatska Vlada ulaže gotovo milijun eura. Namijenjen je kao moderan i višenamjenski prostor za obrazovanje, kulturne i duhovne sadržaje, a posebno mladima i studentima.

- Hrvatska Vlada želi pomoći BiH u svim aspektima, a posebno hrvatskom narodu, posebno u Banjaluci - rekao je Plenković, zahvalivši svima koji su sudjelovali u financiranju centra.

Premijer je posjetio i samostan Marija Zvijezda u Trapistima, gdje je podsjetio na važnost ulaganja Hrvatske u BiH i naglasio da će centar dugoročno biti važan za zajednicu Hrvata u Banjoj Luci.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović istaknuo je da Hrvati, iako malobrojni, uz podršku prijatelja u Republici Srpskoj mogu očuvati svoje vrijednosti te je naglasio važnost izgradnje mreže zajedničkog djelovanja.

Čović je naglasio da BiH treba unutrašnju stabilnost te da hrvatski narod ne bi mogao očuvati svoju konstitutivnost bez potpore Hrvatske i premijera Plenkovića. Dodao je da je centar na Petrićevcu 'sveto mjesto' za Hrvate.

Od 2016. godine, istaknuo je premijer, Hrvatska je osigurala gotovo 500 milijuna eura za Hrvate u BiH, a u 2025. samo u entitetu Republika Srpska poduprli su 70 projekata, od kojih su dva proglašena strateškim: centar u Petrićevcu i Muzejsko-galerijski prostor u trapističkom samostanu Marija Zvijezda.