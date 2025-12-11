Radioaktivna 'dobrodošlica' za Plenkovića u Banjoj Luci: Stavili mu nuklearne bačve 'pred noge'

Hrvatski premijer Andrej Plenković stigao je u Bosnu i Hercegovinu, a u Banjoj Luci ga je dočekala 'radioaktivna dobrodošlica'. Ekološki aktivisti postavili su nekoliko velikih metalnih bačvi obilježenih nuklearnim znakom na dvije lokacije u gradu, i to baš u vrijeme njegova posjeta, javlja RadioSarajevo.

Jedna bačva završila je u samom centru, dok je druga postavljena praktički pred vrata Generalnog konzulata Republike Hrvatske. Poruka? Jasna kao dan.

'Ne želimo nuklearni otpad na granici!'

Bačve s oznakom radioaktivnosti kao "dobrodošlica" Andreju Plenkoviću u Banja Luci | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Ovim performansom aktivisti su željeli skrenuti pozornost premijeru na dugogodišnji problem, plan Hrvatske da na Trgovskoj Gori, tik uz granicu s BiH i svega nekoliko kilometara od rijeke Une, izgradi skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Upozorili su da bi takav projekt mogao ugroziti zdravlje stanovništva, ali i jedan od najvrjednijih prirodnih bisera regije, osjetljivi ekosustav sliva Une.

Iako su bačve bile prazne, simbolika je bila snažna. Plenković se na performans nije izravno osvrnuo, ali jasno je da je reakcija javnosti u BiH sve glasnija, a Trgovska Gora ponovno je u fokusu kao jedno od najspornijih pitanja u odnosima dviju država.