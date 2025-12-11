Obavijesti

News

Komentari 5
EKOLOŠKI AKTIVISTI

Radioaktivna 'dobrodošlica' za Plenkovića u Banjoj Luci: Stavili mu nuklearne bačve 'pred noge'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Radioaktivna 'dobrodošlica' za Plenkovića u Banjoj Luci: Stavili mu nuklearne bačve 'pred noge'
3
Bačve s oznakom radioaktivnosti kao "dobrodošlica" Andreju Plenkoviću u Banja Luci | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Dok je premijer šetao Banjoj Lukom, aktivisti su mu pripremili performans: radioaktivne bačve poslagali su u centru grada i pred hrvatskim konzulatom. Poruka je jasna, ne žele nuklearni otpad na granici.

Hrvatski premijer Andrej Plenković stigao je u Bosnu i Hercegovinu, a u Banjoj Luci ga je dočekala 'radioaktivna dobrodošlica'. Ekološki aktivisti postavili su nekoliko velikih metalnih bačvi obilježenih nuklearnim znakom na dvije lokacije u gradu, i to baš u vrijeme njegova posjeta, javlja RadioSarajevo.

Jedna bačva završila je u samom centru, dok je druga postavljena praktički pred vrata Generalnog konzulata Republike Hrvatske. Poruka? Jasna kao dan.

'Ne želimo nuklearni otpad na granici!'

Bačve s oznakom radioaktivnosti kao "dobrodošlica" Andreju Plenkoviću u Banja Luci
Bačve s oznakom radioaktivnosti kao "dobrodošlica" Andreju Plenkoviću u Banja Luci | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Ovim performansom aktivisti su željeli skrenuti pozornost premijeru na dugogodišnji problem, plan Hrvatske da na Trgovskoj Gori, tik uz granicu s BiH i svega nekoliko kilometara od rijeke Une, izgradi skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Upozorili su da bi takav projekt mogao ugroziti zdravlje stanovništva, ali i jedan od najvrjednijih prirodnih bisera regije, osjetljivi ekosustav sliva Une.

Iako su bačve bile prazne, simbolika je bila snažna. Plenković se na performans nije izravno osvrnuo, ali jasno je da je reakcija javnosti u BiH sve glasnija, a Trgovska Gora ponovno je u fokusu kao jedno od najspornijih pitanja u odnosima dviju država.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala
AFERA GEODEZIJA

Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala

U aferi Geodezija ispitana je i ministrica Nina Obuljen Koržinek koja je u početku branila svog pomoćnika Trupkovića. On joj je, prema porukama koje su pronašli istražitelji, od prvog dana radio iza leđa
Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'
DOZNAJEMO

Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'

Pokupec je susjedu zaprijetio tijekom svađe, pa ga je susjed prijavio
EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'
UŽAS U SL. BRODU

EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'

U čamcu koji se jutros prevrnuo u Slavonskom Brodu, prema posljednjim informacijama, bilo je 13 osoba....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025